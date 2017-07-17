«Барса» купила игрока, о котором вы не слышали. И это очень важный трансфер

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему Нельсон Семеду в Каталонии – это очень круто.

«Барселона» на трансферном рынке напоминает хищника на охоте – они не торопятся, выслеживают, взвешивают и уже потом решающим рывком сокрушают дичь. Еще пару дней назад каталонцев клеймили за отсутствие трансферов, а хейтеры обсасывали, как леденец, неудачи по сделкам Верратти и Паулиньо.

В среду 12 июля «Барселона» начала предсезонную подготовку и уже спустя два дня каталонцы объявили о трансфере португальца Нелсона Семеду. Это значит лишь одно – закончена изнурительная спецоперация «Правый латераль».

Зимой в лонг листе «Барсы» на эту позицию числились самые экзотические варианты: от Дарио Срны из донецкого «Шахтера» до пары неопытных кандидатов из Ла Масии.

Со временем список кандидатов сжался и его почетно возглавлял Эктор Бельерин. Идеальный вариант. Восемь лет парня вытачивали лучшие тренеры Ла Масии, но отпустили в академию «Арсенала». В Лондоне Эктор блистает не по годам, его скорость и мастерство завораживает. «Барса» предлагала 50 миллионов евро (30 миллионов + Рафинью), но ничего кроме угроз от «Арсенала» не получила. Венгер ни за какую цену, ни при каких обстоятельствах не собирался расставаться с ключевым латералем.

«Барселона» сама подкинула себе проблем. Год назад они буднично расстались с Дани Алвесом. Позже оказалось, у бразильца был конфликт с руководством, его не уважали и не ценили. Спустя 8 месяцев Алвес в футболке «Ювентуса» будет утешать рыдающего Неймара на «Камп Ноу», а уже этим летом уйдет на повышенную зарплату в «ПСЖ».

Ассортимент правых латералей невелик и найти игрока нужнего плана, с должным опытом крайне сложно. Особенно, когда лучшим кандидатом является Дани Алвес, которого вы собственноручно выставили за дверь. Нелсон Семеду -шикарный вариант по нескольким причинам.

Первая – покупка не статусная, осмысленная, размеренная. Заплатить 30 миллионов за парня, который стал основным игроком »Бенфики», прорубил себе дорогу в сборную Португалии – это круто.

Вторая – потенциально этот маленький молодой португалец может не то что стать «новым Дани Алвесом», а перещеголять бразильца в несколько раз.

Семеду – это то, что «Барселона» искала. Он даст команде вдоволь энергии, агрессии, напора. Этот парень быстр, как свет. Врывается в свободные зоны и создает эффект: «Позвольте, но откуда взялся этот молодой человек?». Скорость португальца великолепно сочетается с дриблингом и мастерством передачи. Нелсон отдал 6 ассистов в 31 поединке чемпионата Португалии. Где вы найдете такого продуктивного правого латераля?

К потенциальным недостаткам можно отнести слабую позиционную игру. Он старается опекать своего оппонента до последнего, но соперники могут грамотно этим воспользоваться – они просто стягивают Семеду со своей позиции, образуется свободное пространство, которым можно грамотно распорядиться. Надеяться на подстраховку возрастного Пике не стоит, поэтому нужно будет прибавлять в компоненте позиционной игры.

Португалец хорош в единоборствах – 4.33 отбора за матч. Перехватов совершает, в среднем, по 1.77 за матч. Чуть больше 1 ключевой передачи за игру – это то о чем мы говорили ранее. Данный показатель тесно коррелируется с количеством ассистов, а у Нелсона достаточно много. За матч им совершается 1.6 успешных обводок, но при этом велик процент потери мяча – в среднем, португалец, теряет мяч 1.49 раз.

После отъезда Алвеса «Барселона» долго искала человека, который сможет полностью закрыть фланг и Семеду кажется подходящим вариантом.