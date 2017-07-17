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    Ла Примера: заметки юного испанца Все блоги -

    «Барса» купила игрока, о котором вы не слышали. И это очень важный трансфер

    17 июля 2017
    Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему Нельсон Семеду в Каталонии – это очень круто.

    «Барселона» на трансферном рынке напоминает хищника на охоте – они не торопятся, выслеживают, взвешивают и уже потом решающим рывком сокрушают дичь. Еще пару дней назад каталонцев клеймили за отсутствие трансферов, а хейтеры обсасывали, как леденец, неудачи по сделкам Верратти и Паулиньо.

    В среду 12 июля «Барселона» начала предсезонную подготовку и уже спустя два дня каталонцы объявили о трансфере португальца Нелсона Семеду. Это значит лишь одно – закончена изнурительная спецоперация «Правый латераль».

    Зимой в лонг листе «Барсы» на эту позицию числились самые экзотические варианты: от Дарио Срны из донецкого «Шахтера» до пары неопытных кандидатов из Ла Масии.

    Со временем список кандидатов сжался и его почетно возглавлял Эктор Бельерин. Идеальный вариант. Восемь лет парня вытачивали лучшие тренеры Ла Масии, но отпустили в академию «Арсенала». В Лондоне Эктор блистает не по годам, его скорость и мастерство завораживает. «Барса» предлагала 50 миллионов евро (30 миллионов + Рафинью), но ничего кроме угроз от «Арсенала» не получила. Венгер ни за какую цену, ни при каких обстоятельствах не собирался расставаться с ключевым латералем.

    «Барселона» сама подкинула себе проблем. Год назад они буднично расстались с Дани Алвесом. Позже оказалось, у бразильца был конфликт с руководством, его не уважали и не ценили. Спустя 8 месяцев Алвес в футболке «Ювентуса» будет утешать рыдающего Неймара на «Камп Ноу», а уже этим летом уйдет на повышенную зарплату в «ПСЖ».

    Ассортимент правых латералей невелик и найти игрока нужнего плана, с должным опытом крайне сложно. Особенно, когда лучшим кандидатом является Дани Алвес, которого вы собственноручно выставили за дверь. Нелсон Семеду -шикарный вариант по нескольким причинам.

    Первая – покупка не статусная, осмысленная, размеренная. Заплатить 30 миллионов за парня, который стал основным игроком »Бенфики», прорубил себе дорогу в сборную Португалии – это круто.

    Вторая – потенциально этот маленький молодой португалец может не то что стать «новым Дани Алвесом», а перещеголять бразильца в несколько раз.

    Семеду – это то, что «Барселона» искала. Он даст команде вдоволь энергии, агрессии, напора. Этот парень быстр, как свет. Врывается в свободные зоны и создает эффект: «Позвольте, но откуда взялся этот молодой человек?». Скорость португальца великолепно сочетается с дриблингом и мастерством передачи. Нелсон отдал 6 ассистов в 31 поединке чемпионата Португалии. Где вы найдете такого продуктивного правого латераля?

    К потенциальным недостаткам можно отнести слабую позиционную игру. Он старается опекать своего оппонента до последнего, но соперники могут грамотно этим воспользоваться – они просто стягивают Семеду со своей позиции, образуется свободное пространство, которым можно грамотно распорядиться. Надеяться на подстраховку возрастного Пике не стоит, поэтому нужно будет прибавлять в компоненте позиционной игры.

    Португалец хорош в единоборствах – 4.33 отбора за матч. Перехватов совершает, в среднем, по 1.77 за матч. Чуть больше 1 ключевой передачи за игру – это то о чем мы говорили ранее. Данный показатель тесно коррелируется с количеством ассистов, а у Нелсона достаточно много. За матч им совершается 1.6 успешных обводок, но при этом велик процент потери мяча – в среднем, португалец, теряет мяч 1.49 раз.

    После отъезда Алвеса «Барселона» долго искала человека, который сможет полностью закрыть фланг и Семеду кажется подходящим вариантом.

    Рейтинг: 3 Голосов: 17
    Комментарии11
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      Рейтинг: +915

      спанчес 19 июля 2017, 07:36

      самедов

      0
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      Рейтинг: +42

      Дима97 18 июля 2017, 19:15

      Верим в него!)

      0
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 18 июля 2017, 17:35

      эээ

      0
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro 18 июля 2017, 13:37

      Как коротенький пасквиль, приправленный лёгким сарказмом и абзацем статистики - пойдёт.... На серьёзный аналитический материал пока не тянет... Автор на верном пути...

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 июля 2017, 08:22

      Вот о тебе точно никто не слышал, ты что за бред несёшь???

      2
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      Рейтинг: +8

      Aleks000 18 июля 2017, 05:06

      барса!!!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 июля 2017, 17:48

      «Барса» купила игрока, о котором вы не слышали.Серьёзно? Автор походу сам о нём впервые услышал...о португальце уже два года трезвонят...Моур хотел его брать за 50 млн., да на кубке конфедераций играл. И это очень важный трансфер)))ага..несомненно самый важный трансфер этого лета)))закрыл просто дыру Барсы на правом фланге вот и всё. Трансфер Лукаку в Мю, а Косты в Атлетико или Бонуччи в Милан значительно важнее и круче этого перехода, что за примивитизм..

      7
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      Рейтинг: +21

      Miguel Rodriguez > forward33 17 июля 2017, 19:05

      чувак, это не мой заловок, выпусти пар. редакция отредактировала его)

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 > Miguel Rodriguez 17 июля 2017, 20:12

      зачем мне выпускать пар))) если я высказал мнение, с которым солидарны многие)))

      3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 июля 2017, 15:34

      Будет видно, на бумаге все так-то круты.
      А Венгер - молодец, неужто на старости лет прозрел, что ничего не выиграть, продавая ключевых игроков каждый год))

      1
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      Рейтинг: +11

      Ferdinant 17 июля 2017, 13:45

      круто

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