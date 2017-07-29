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Андре Андре
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25
Артём Борисов
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Отмена
29 июля 2017
Русский форвард – лучший бомбардир Лиги Европы. Почему это важно?
Блог «Андре Андре» разбирается в истории Максима Максимова – российского нападающего, который с 7-ю голами лидирует в списке бомбардиров Лиги Европы 2017/18.
5966
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18
23 июля 2017
Взбесившийся антивирус. Почему об игре ЦСКА пишут ерунду
Блог «Андре Андре» о странной реакции экспертов на матч ЦСКА – «Локомотив».
114
3
21 июля 2017
Почему Семин больше Карреры доверяет молодым игрокам
Блог «Андре Андре» о том, за что ругают Карреру и как газеты влияют на болельщиков.
1875
3.7
7
13 июля 2017
Ultima Туле. Что будет с «Арсеналом» и почему смешно читать интервью Кирьякова
Прославленный футболист Сергей Кирьяков, недавно ушедший с поста главного тренера тульского «Арсенала», снова дает забавные интервью. Правда, с каждым разом его слова все труднее воспринимать.
141
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12 июля 2017
Береги честь Смолову. Где окажется главный бомбардир России?
Скандал между Федором Смоловым и его нынешним клубом готов разгореться в любой момент, если «Краснодар» не отпустит футболиста в более сильную команду. Блог «Андре Андре» разбирается в ситуации.
6427
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24
8 июля 2017
Даже солнце в зените. Зачем Питеру столько футболистов?
Блог «Андре Андре» – о первых шагах Фурсенко, Сарсании и Манчини.
6408
3.5
22
2 июля 2017
Что не так с открытым письмом Игоря Рабинера
Звезда газеты «Спорт-Экспресс» публично обратился к Артему Дзюбе, советуя тому не губить себя в противостоянии со Станиславом Черчесовым, а на следующий день устроил скандал в фейсбуке. Блог «Андре Андре» разбирает исходный текст письма.
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6 июня 2017
Несколько слов о мизинце г-на Бухарова. Чем удивила сборная России в матче с Венгрией
Сборная России разгромила соперников из Венгрии, но потеряла важного игрока. В День рождения А.С. Пушкина блог «Андре Андре» начинает отчет о матче словами великого поэта.
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4 июня 2017
Лебединый Сонг. Как Бердыев готовится к Выборам-2018
Курбан Бердыев покидает «Ростов» и возвращается в казанский «Рубин» по приглашению нового руководства клуба. Блог «Андре Андре» считает, что для успешного тренера это далеко не предел.
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4 июня 2017
Хайпанули немножко. О комментаторе Кривохарченко и русском рэпе
Блог «Андре Андре» благодарит Сергея Кривохарченко и Александра Шмурнова за работу на финале Лиги чемпионов и неутешительно отзывается об эпохе как таковой.
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16 апреля 2017
Почему питерский комментатор на матче «Спартака» – это нормально
Фанаты московского клуба недовольны назначением комментатора Федора Погорелова на центральный матч тура «Спартак» – «Зенит». Блог «Андре Андре» объясняет, почему в этой истории нет правой стороны.
2329
3.5
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29 марта 2017
Возьмите сдачу! Почему успех в матче с Бельгией не надо принижать
Сборная Станислава Черчесова провела матч, за который не стыдно. Или всего лишь тайм, за который не стыдно? Блог «Бескрайний нападающий» выясняет, можно ли считать вырванную ничью серьезным успехом.
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