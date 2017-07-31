Источник: Марез может присоединиться к «Роме» в четверг

Два авторитетных журналиста считают, что 3 августа «Рома» может завершить сделку по переходу из «Лестера» полузащитника Рияда Мареза.

Мохамед Алкавалени сообщает, что алжирец в четверг пройдет медосмотр в римском клубе перед подписанием контракта. Отмечается, что Алкавалени были одними из первых, кто утверждал, что хавбек «Ромы» Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль». Сделал он это за 18 дней до официального объявления.

Между тем Альфредо Педулла заявляет, что «лисы», скорее всего, примут последнее предложение «волков» в размере 35 миллионов евро плюс бонусы. Более того, он уверен в том, что переговоры будут завершены в тот же промежуток времени, о котором говорит Алкавалени.