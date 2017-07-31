УЕФА проведет расследование по трансферу Неймара в «ПСЖ» в случае его осуществления

Глава департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо заявил, что организация в любом случае подвергнет проверке трансфер нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в случае его осуществления на предмет соответствию финансовому фэйр-плей.

Ранее представители сине-гранатовых и Примеры заявляли, что не готовы подать жалобу на парижский клуб в УЕФА.

«УЕФА проверит все детали трансфера, чтобы убедиться, что он соответствует правилам финансового фэйр-плей. Проверка будет проведена в любом случае, даже если не поступит никаких жалоб.

«ПСЖ» обязан соблюдать правила, как и все остальные европейские. Он должен показать, что убытки не превысили 30 миллионов евро за три года», – сказал Траверсо.

По информации СМИ, переход 25-летнего бразильца обойдется «ПСЖ» в 222 миллиона евро.