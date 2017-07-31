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  • УЕФА проведет расследование по трансферу Неймара в «ПСЖ» в случае его осуществления

УЕФА проведет расследование по трансферу Неймара в «ПСЖ» в случае его осуществления

31 июля 2017, 16:58
6

Глава департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо заявил, что организация в любом случае подвергнет проверке трансфер нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в случае его осуществления на предмет соответствию финансовому фэйр-плей.

Ранее представители сине-гранатовых и Примеры заявляли, что не готовы подать жалобу на парижский клуб в УЕФА.

«УЕФА проверит все детали трансфера, чтобы убедиться, что он соответствует правилам финансового фэйр-плей. Проверка будет проведена в любом случае, даже если не поступит никаких жалоб.

«ПСЖ» обязан соблюдать правила, как и все остальные европейские. Он должен показать, что убытки не превысили 30 миллионов евро за три года», – сказал Траверсо.

По информации СМИ, переход 25-летнего бразильца обойдется «ПСЖ» в 222 миллиона евро.

Источник: A Bola
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (6)
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xLINDAx
1501510125
Так-так-так..пошла движуха, ещё до события).
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sold93
1501510806
а мне одному интересно, почему про трансфер гонят только испанцы? местная федерация решила подключить админ-ресурс?
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giluxa1963
1501511729
барса сама удержать не может включила админ ресурс
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mishkahaker
1501512875
Как они заколебали с этим Неймаром. Пусть бы уже валил куда-нибудь.
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Сибирь за Спартак
1501513423
Скоро обратят внимание и на наши клубы, только жестче и с санкциями.
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insider_retro
1501513914
Интересно будет со стороны понаблюдать, как одни еуропецы заинтересованно будут совать везде своё жало, а другие делать круглые глаза и рассказывать о своей тяжёлой парижской судьбе.... И прозвучит чарующее слово "санкции"...
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