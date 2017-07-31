«ПСЖ» 2 августа может объявить о трансфере Неймара

Нападающий «Барселоны» Неймар в течение ближайших двух дней может перейти в «ПСЖ». Как сообщает RMC, парижане могут объявить о трансфере 25-летнего игрока в среду, 2 августа. Ранее появилась информация, что завтра бразилец в Катаре пройдет медобследование для французского клуба.

Напомним, что сумма сделки, как уже неоднократно сообщалось, составит 222 миллиона евро.

В прошлом розыгрыше Примеры Неймар провел 30 матчей, записав на свой счет 13 голов и 16 результативных передач.