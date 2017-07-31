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«ПСЖ» 2 августа может объявить о трансфере Неймара

31 июля 2017, 14:49
13

Нападающий «Барселоны» Неймар в течение ближайших двух дней может перейти в «ПСЖ». Как сообщает RMC, парижане могут объявить о трансфере 25-летнего игрока в среду, 2 августа. Ранее появилась информация, что завтра бразилец в Катаре пройдет медобследование для французского клуба.

Напомним, что сумма сделки, как уже неоднократно сообщалось, составит 222 миллиона евро.

В прошлом розыгрыше Примеры Неймар провел 30 матчей, записав на свой счет 13 голов и 16 результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (13)
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xLINDAx
1501501990
А может и не объявить).
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acer2003
1501502318
Про эту эпопею уже читать тошно (((
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Ivan7107
1501502574
Как задолбали то уже с ним, больше 80 % новостей про него придуманы источниками для хайпа , поверю когда только увижу его в футболке ПСЖ. Если это произойдет я конечно сильно разочаруюсь в игроке, не видать в ПСЖ ему зм.
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hevbn 28
1501503167
По моему Неймар заслуживает попробывать быть главной звездой команды , а не быть одной из трех . В Париже он получит такую возможность. Будет интересно посмотреть, что у него там получится . Я бы хотел пожелать удачи Неймару в Париже.P.S. Интересно получится ли у него помочь ПСЖ взять реванш у Барсы следующей весной.
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lim0n7
1501507850
Все щас говорят о ФФП, но если взять нашу жизнь- депутаты официально получают по 20 тыс. рублей в месяц, а живут в домах и ездят на машинах за огромную сумму денег! Так почему бы не купить футболиста если у тебя есть деньги)) ?! Сделать такой бум о котором будут долго рассуждать)))
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VReDNiY
1501513326
ВЕСЬ САЙТ НОВОСТЯМИ ПРО ЭТОГО СИМУЛЯНТА ЗАСРАТ. ЧЕСТНО...... ЗАЕБАЛИ УЖЕ. НЕ О ЧЕМ ПИСАТЬ И НЕ ЗАЕБЫВАЙТЕ С ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ
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