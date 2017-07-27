Орлов: «Календарь РФПЛ подстроен под московские команды. И так было всегда»

Известный отечественный комментатор Геннадий Орлов выразил свое мнение о календаре текущего сезона РФПЛ.

«Московские команды всегда имеют преимущество перед «Зенитом», «Рубином» и другими иногородними клубами. Их целых четыре, а было шесть. Они же много матчей играют дома, в Москве. При составлении календаря есть большие проблемы. Почему, например, «Амкару» надо играть в Махачкале летом, а не поздней осенью? Потому что все делается ради московских команд. Так всегда было.

Ну сейчас в обойму включен «Зенит». Как подарок — первый матч в Хабаровске. Очень хорошо, что «Зенит» туда поставлен. Не знаю, кто составляет календарь, но он создается непрофессионально. Почему, например, два тура не играть на юге зимой?» – сказал журналист в эфире «Эха Москвы».

Добавим, что календарь вызывает претензии не только у Орлова, но, например, и у главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева.