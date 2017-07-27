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  • Орлов: «Календарь РФПЛ подстроен под московские команды. И так было всегда»

Орлов: «Календарь РФПЛ подстроен под московские команды. И так было всегда»

27 июля 2017, 22:39
18

Известный отечественный комментатор Геннадий Орлов выразил свое мнение о календаре текущего сезона РФПЛ.

«Московские команды всегда имеют преимущество перед «Зенитом», «Рубином» и другими иногородними клубами. Их целых четыре, а было шесть. Они же много матчей играют дома, в Москве. При составлении календаря есть большие проблемы. Почему, например, «Амкару» надо играть в Махачкале летом, а не поздней осенью? Потому что все делается ради московских команд. Так всегда было.

Ну сейчас в обойму включен «Зенит». Как подарок — первый матч в Хабаровске. Очень хорошо, что «Зенит» туда поставлен. Не знаю, кто составляет календарь, но он создается непрофессионально. Почему, например, два тура не играть на юге зимой?» – сказал журналист в эфире «Эха Москвы».

Добавим, что календарь вызывает претензии не только у Орлова, но, например, и у главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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Sarco999
1501184928
Твой мозг уже атрофирован , не знаю всегда ли это было (
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acer2003
1501185047
Нытьём достал,пердун !
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Asbjorn
1501185390
Его точно цыган покусал
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selkoka
1501185770
Ну-ну. И матч Спартака и ЦСКА специально для московских команд в декабре поставили. Наверное, по их заявкам
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filosof sparty
1501189631
Тупой орлиный высер... А ничего что московская команда Спартак оба важнейших домашних матча(с бомжами и конями) проведёт в конце ноября и начале декабря!????
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Дядя Серёжа
1501210034
Ой бедные, ой обиженные... Чемпионат только начался, а нанылись уже до Нового Года. Фурс сказал - вы ж футбольная столица. С Тосно.
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RamonCSKA
1501218276
Согласен что последние туры первого круга должны играть на юге ,ну никак не в перми или москве
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Hasanino
1501220121
Петреску ушёл Орлов остался
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pato08
1501221011
Российский сериал "слезы Питера" продолжается. Вышел новый сезон
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red_blue_fury
1501226957
орлов старый дурак, вечно поносящий москвичей. а про календарь, не забывайте, что цска, краснодар, локомотив, спартак и ЗЕНИТ играют еще и в еврокубках, "представляют" страну если ЧЁ!!!!!
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