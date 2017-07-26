«Матч ТВ» – о копировании футбольных текстов с Интернета: «Это традиционная практика»

Представители холдинга «Матч ТВ» на заседании суда по иску сайта Sports.ru о заимствовании телекомпанией информации из футбольных текстов сайта назвали предмет спора традиционной практикой, которая не должна преследоваться. Об этом информирует Republic со ссылкой на руководителя Sports.ru Дмитрия Навошу.

«Прямое заимствование, копирование готовой информации – это традиционная практика спортивной журналистики (в отличие от литературы и искусства)», – говорится в результатах социокультурной экспертизы, проведенной по заказу «Матч ТВ».

«Отсюда следует, что все журналистские тексты не находятся ни под какой юридической защитой», – сказал уже сам Навоша.

Результаты данного судебного разбирательства будут известны позже.

Напомним, что вся история противостояния «Матч ТВ» и Sports.ru началась с претензии телекомпании по поводу незаконного распространения спортивным сайтом фрагментов матчей ФНЛ.