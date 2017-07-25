В «Монако» отрицают информацию о договоренности с «Реалом» по трансферу Мбаппе

По информации Nice-Matin, в «Монако» опровергли информацию о достижении принципиальной договоренности с «Реалом» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

Сегодня испанские СМИ сообщили, что клубы согласовали переход 18-летнего игрока в стан мадридцев за 180 миллионов евро (160 миллионов плюс бонусы 20 миллионов, которые могут возрасти до 30 миллионов). Отмечалось также, что француз заключит контракт сроком на шесть лет с зарплатой 7 миллионов в год.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 44 поединка, забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.