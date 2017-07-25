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    В «Монако» отрицают информацию о договоренности с «Реалом» по трансферу Мбаппе

    По информации Nice-Matin, в «Монако» опровергли информацию о достижении принципиальной договоренности с «Реалом» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

    Сегодня испанские СМИ сообщили, что клубы согласовали переход 18-летнего игрока в стан мадридцев за 180 миллионов евро (160 миллионов плюс бонусы 20 миллионов, которые могут возрасти до 30 миллионов). Отмечалось также, что француз заключит контракт сроком на шесть лет с зарплатой 7 миллионов в год.

    В минувшем сезоне Мбаппе провел 44 поединка, забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 15:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      ELDA 25 июля 2017, 15:52

      Для журналистов появилась почва для засыпа желтой прессы. Мората ушел хамес ушел значит уже точно по логике должна быть покупкой звезда. Вот и Мбаппе подходит.

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 25 июля 2017, 15:27

      Значит перешел..

      -1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 15:26

      Роналду, Неймар, Бензема..теперь и ещё одна мыльная опера+, интересное окошко то, а ещё весь август впереди).

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 июля 2017, 15:13

      Утка, даже если купят то уж точно не за такие деньги, он только сезон провел на высоком уровне, еще многое что может поменяться. За такие деньги покупают уже состоявшихся и заявивших о себе звезд футбола

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Dgad 25 июля 2017, 15:29

      Морату продали, Бензема скорее всего на очереди..думаю договорятся по Мбаппе - форварды то нужны..

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