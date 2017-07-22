Шатов назвал небом и землей состояние газона в нынешнем и прошлом сезонах на стадионе «Санкт-Петербург»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов после матча 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1) высоко оценил качество газона на стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, в мае 2017 года на арене было сменено травяное покрытие.

– Много вопросов было по полю, в каком состоянии сейчас газон?

– Поле хорошего качества, достаточно, чтобы играть в комбинационный футбол. Сравнивать то, что было в конце прошлого сезона и сейчас – небо и земля. Главное, чтоб оно выдержало нагрузки, и до конца первого круга оставалось таким.