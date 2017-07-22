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    Шатов назвал небом и землей состояние газона в нынешнем и прошлом сезонах на стадионе «Санкт-Петербург»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов после матча 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1) высоко оценил качество газона на стадионе «Санкт-Петербург».

    Напомним, в мае 2017 года на арене было сменено травяное покрытие.

    – Много вопросов было по полю, в каком состоянии сейчас газон?

    – Поле хорошего качества, достаточно, чтобы играть в комбинационный футбол. Сравнивать то, что было в конце прошлого сезона и сейчас – небо и земля. Главное, чтоб оно выдержало нагрузки, и до конца первого круга оставалось таким.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.07.2017 22:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июля 2017, 09:45

      как всегда в России-матушке лишь бы от рапортоваться сдать объект,а доделывать будем еще год другой

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      Рейтинг: +121

      Hasanino 23 июля 2017, 07:31

      Не дай Бог Луческу это узнает. Опять ныть начнёт. Что с этим газоном он точно все трофеи взял б

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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 июля 2017, 06:34

      Шатов смотрел на мокрую землю и видел небо через протекающую крышу.

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