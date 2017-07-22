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    Парфенов – после поражения в Краснодаре: «Голову не повесим. «Тосно» есть куда расти»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итог встрече с «Краснодаром» в рамках второго тура чемпионата России (0:2).

    «Проиграли хорошей организованной команде, которая очень здорово играет в атаке. Первые 20 минут мы имели хорошие возможности, но играть надо не 20, а 90 минут. Будем прибавлять, извлечем правильные уроки. Поражение неприятное, но приятных поражений и не бывает. Голову не повесим, будем двигаться, нам есть куда расти», — сказал тренер.

    Клуб из Ленинградской области проиграл оба матча нового сезона. В третьем туре «Тосно» примет «Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 22:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 23 июля 2017, 00:17

      Куда им расти ФНЛ их максимум.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июля 2017, 22:34

      ниче страшного тайм не проиграли уже прогресс, главное спартак уже умеете обыгрывать

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