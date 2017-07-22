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Дриусси, Кокорин и Дзюба – в атаке «Зенита», Канунников и Жемалетдинов – впереди у «Рубина»

22 июля 2017, 16:30
12

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на поединок второго тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Кришито, Кузяев, Паредес, Шатов, Дриусси, Кокорин, Дзюба.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Гранат, Камболов, Кузьмин, М’Вила, Сонг, Оздоев, Жемалетдинов, Канунников.

Матч состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин
Комментарии (12)
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isa361
1500730887
ОТЛИЧНО!!!
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ARSteven89
1500731482
Занимательно, у "Рубина" все российские футболисты сегодня в старте, а в заявке на матч в запасе только вратарь Акмурзин и защитник Сорокин - россияне, остальные - легионеры. Курбан Бекиевич, что с лимитом что без, команду доводит до ума...
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deinego77@yandex.ru
1500732130
Желаю зениту победы . Нагните крыс рубиновых!!!
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turist82
1500732332
Удачи Рубину! Ну и дзюбе там пару зубов чтоб выбили..между делом
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Chernyi Lis
1500732643
опять этот бестолковый канун..плять..((
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Dimonadze
1500732996
Ну зачем там Дзюба???
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Dimonadze
1500733041
Канунников тоже "добавит" красок матчу
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turist82
1500733400
Кинуть бы игрочишке в рожу его тридцать серебрянников. Шакал паршивый а не футболист
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Britan
1500737009
Вот уже и результаты работы Бердыева стали видны. Быстро как-то. Могет Акын. надо признать.
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Gullit 76
1500737431
Очередная идиотская ошибка Нету.Ну да так веселее будет.Может заиграют поинтересней.Жемалетдинов молодец,вот так надо играть в нападении -учись Дзюба и Кокорин!
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