Дриусси, Кокорин и Дзюба – в атаке «Зенита», Канунников и Жемалетдинов – впереди у «Рубина»

Очередная идиотская ошибка Нету.Ну да так веселее будет.Может заиграют поинтересней.Жемалетдинов молодец,вот так надо играть в нападении -учись Дзюба и Кокорин!
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на поединок второго тура РФПЛ.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Кришито, Кузяев, Паредес, Шатов, Дриусси, Кокорин, Дзюба.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Гранат, Камболов, Кузьмин, М’Вила, Сонг, Оздоев, Жемалетдинов, Канунников.
Матч состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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