Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дриусси, Кокорин и Дзюба – в атаке «Зенита», Канунников и Жемалетдинов – впереди у «Рубина»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на поединок второго тура РФПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Кришито, Кузяев, Паредес, Шатов, Дриусси, Кокорин, Дзюба.

    «Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Гранат, Камболов, Кузьмин, М’Вила, Сонг, Оздоев, Жемалетдинов, Канунников.

    Матч состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставьте на матч в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2017 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 июля 2017, 18:30

      Очередная идиотская ошибка Нету.Ну да так веселее будет.Может заиграют поинтересней.Жемалетдинов молодец,вот так надо играть в нападении -учись Дзюба и Кокорин!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      martin gore 22 июля 2017, 18:23

      Вот уже и результаты работы Бердыева стали видны. Быстро как-то. Могет Акын. надо признать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 22 июля 2017, 17:23

      Кинуть бы игрочишке в рожу его тридцать серебрянников. Шакал паршивый а не футболист

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > turist82 22 июля 2017, 18:33

      Как то ты не равнодушен к Дзюбе..., влюблен что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 22 июля 2017, 17:17

      Канунников тоже "добавит" красок матчу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 22 июля 2017, 17:16

      Ну зачем там Дзюба???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 июля 2017, 17:10

      опять этот бестолковый канун..плять..((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 22 июля 2017, 17:05

      Удачи Рубину! Ну и дзюбе там пару зубов чтоб выбили..между делом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 22 июля 2017, 17:02

      Желаю зениту победы . Нагните крыс рубиновых!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 22 июля 2017, 16:51

      Занимательно, у "Рубина" все российские футболисты сегодня в старте, а в заявке на матч в запасе только вратарь Акмурзин и защитник Сорокин - россияне, остальные - легионеры. Курбан Бекиевич, что с лимитом что без, команду доводит до ума...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 22 июля 2017, 16:41

      ОТЛИЧНО!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11