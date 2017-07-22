Дриусси, Кокорин и Дзюба – в атаке «Зенита», Канунников и Жемалетдинов – впереди у «Рубина»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на поединок второго тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Кришито, Кузяев, Паредес, Шатов, Дриусси, Кокорин, Дзюба.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Гранат, Камболов, Кузьмин, М’Вила, Сонг, Оздоев, Жемалетдинов, Канунников.

Матч состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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