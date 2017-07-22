Марио Фернандес: «Для ЦСКА ничего не закончено, идем дальше. Впереди АЕК»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился наблюдениями от домашнего матча 2-го тура чемпионата России, в котором армейцы потерпели поражение со счетом 1:3 от «Локомотива». Футболист отметил, что теперь красно-синим необходимо сконцентрироваться на игре в Лиге чемпионов.

«Тяжелый матч. Вроде ничего не предвещало. Шли ровно – 1:1, но пропустили дважды из-за наших ошибок.

Удивило ли, что против меня поставили молодого Лысова? У «Локомотива» все футболисты достойные. Молодой, но отыграл хорошо. Его команда победила.

Ладно, ничего не закончено, идем дальше. Впереди АЕК», — сказал Фернандес.