Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марио Фернандес: «Для ЦСКА ничего не закончено, идем дальше. Впереди АЕК»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился наблюдениями от домашнего матча 2-го тура чемпионата России, в котором армейцы потерпели поражение со счетом 1:3 от «Локомотива». Футболист отметил, что теперь красно-синим необходимо сконцентрироваться на игре в Лиге чемпионов.

    «Тяжелый матч. Вроде ничего не предвещало. Шли ровно – 1:1, но пропустили дважды из-за наших ошибок.

    Удивило ли, что против меня поставили молодого Лысова? У «Локомотива» все футболисты достойные. Молодой, но отыграл хорошо. Его команда победила.

    Ладно, ничего не закончено, идем дальше. Впереди АЕК», — сказал Фернандес.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2017 07:08
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 июля 2017, 10:01

      Кстати, почему не играет Игнашевич? Его что списали? С такой защитой как сейчас ЦСКА не светит ровным счетом ничего.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded > Fan Loko mik 22 июля 2017, 10:06

      Он только к тренировкам приступил. Здоровье восстанавливал Серёга.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > VIPded 22 июля 2017, 10:44

      Тогда здоровья Сергею!!! Замены ему пока не видно даже на горизонте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 22 июля 2017, 09:30

      работа над ошибками, подготовка к встрече с АЕК ...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 июля 2017, 09:07

      Надо побеждать АЕК со счётом 3:0 и дома 2:0. Срочно нужен С. Игнашевич.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 июля 2017, 08:53

      надо забивать однако

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 22 июля 2017, 08:32

      Марио Луший!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 июля 2017, 07:51

      Я за зрелищный и результативный футбол. Не Анжи-Амкар же смотреть.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 июля 2017, 07:42

      С АЕК легче не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 июля 2017, 07:40

      Заголовок звучит как угроза.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 22 июля 2017, 07:33

      Впереди АЕК

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11