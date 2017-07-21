«Реал» в 1-м туре Примеры сыграет с «Депортиво», «Барселона» – с «Бетисом»

Стало известно расписание матчей первого тура чемпионата Испании сезона-2017/18.
Как сообщается на официальном сайте турнира, в первом туре Примеры «Реал» сыграет на выезде с «Депортиво», а «Барселона» дома примет «Бетис».
Чемпионат Испании. 1-й тур
«Севилья» — «Эспаньол»
«Малага» — «Эйбар»
«Сельта» — «Реал Сосьедад»
«Валенсия» — «Лас-Пальмас»
«Барселона» — «Бетис»
«Депортиво» — «Реал»
«Леганес» — «Алавес»
«Вильярреал» — «Леванте»
«Атлетико» — «Жирона»
«Атлетик» — «Хетафе».
Источник: Бомбардир.ру