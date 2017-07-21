«Реал» в 1-м туре Примеры сыграет с «Депортиво», «Барселона» – с «Бетисом»

Стало известно расписание матчей первого тура чемпионата Испании сезона-2017/18.

Как сообщается на официальном сайте турнира, в первом туре Примеры «Реал» сыграет на выезде с «Депортиво», а «Барселона» дома примет «Бетис».

Чемпионат Испании. 1-й тур

«Севилья» — «Эспаньол»

«Малага» — «Эйбар»

«Сельта» — «Реал Сосьедад»

«Валенсия» — «Лас-Пальмас»

«Барселона» — «Бетис»

«Депортиво» — «Реал»

«Леганес» — «Алавес»

«Вильярреал» — «Леванте»

«Атлетико» — «Жирона»

«Атлетик» — «Хетафе».