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Ари не понял решения о переносе матча с ЦСКА

21 июля 2017, 10:05
4

Нападающий «Локомотива» Ари уверен, что в перенесенном на пятницу матче второго тура российской Премьер-лиги преимущество будет иметь ЦСКА. По его словам, перенести игру можно было и на субботу.

Напомним, игра пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

– Перенос матча с ЦСКА с субботы на пятницу – преимущество для армейцев? Ведь «Локомотив» проведет три матча за восемь дней.

– Разумеется, у ЦСКА будет преимущество. Нам оставили очень мало времени на восстановление…

– Все по закону, по соответствующему пункту регламента…

– Все равно не понимаю, почему нельзя было провести матч в субботу. Ведь ЦСКА играет в еврокубках только во вторник. У армейцев будет больше времени на отдых, чем у нас сейчас. Я не понял решения о переносе. Он вредит «Локомотиву». Но теперь попытаемся восстановиться как можно лучше. И попробуем добиться хорошего результата на выезде.

– В последний раз «Локомотив» пропустил от ЦСКА четыре мяча. Не боитесь, что примерно то же произойдет и сейчас, или наоборот настроены отомстить?

– Когда проигрываешь с таким счетом, всегда хочется взять реванш. Тот матч был просто ужасным. Лично для меня новая встреча – возможность отомстить за тот разгром. Думаю, что все футболисты «Локомотива» будут особенно мотивированы на эту игру.

– Вы забиваете много голов «Спартаку», но и с ЦСКА неплохая статистика.

– Какая? Я сам никогда не считал.

– Пять голов, причем один раз сделали дубль.

– Да, со «Спартаком» мне больше везет. Очень постараюсь забить гол ЦСКА в пятницу.

– Антон Миранчук сказал, что испытывает неприязнь к ЦСКА. Вы тоже?

– Антон подразумевал принципиальность соперничества, а не неприязнь. Сильный соперник, команда, которая прекрасно сыграна. У меня нет негатива к ЦСКА. Но эту команду очень непросто обыграть любому сопернику. И это раздражитель.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Ари
Комментарии (4)
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yanedo
1500629411
сказали в пятницу значит в пятницу заткни пасть и играй без тебя разберутся что да как разглагольствует он тут твоё тупоумие никому не интересно
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DUMOH
1500636127
Ну к чему вокруг этого переноса щас шумиха?Разве ЦСКА виноват в том,что у Локомотива 3 игры за 8 дней?Нет!Виноваты те кто календарь составляют...Что за бред,ставить матч за Суперкубок за ОДИН день до старта сезона???Да и календарь европейский турниров уже знать заранее должны и подстраиваться заранее...
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