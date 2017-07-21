Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ари не понял решения о переносе матча с ЦСКА

    Нападающий «Локомотива» Ари уверен, что в перенесенном на пятницу матче второго тура российской Премьер-лиги преимущество будет иметь ЦСКА. По его словам, перенести игру можно было и на субботу.

    Напомним, игра пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    – Перенос матча с ЦСКА с субботы на пятницу – преимущество для армейцев? Ведь «Локомотив» проведет три матча за восемь дней.

    – Разумеется, у ЦСКА будет преимущество. Нам оставили очень мало времени на восстановление…

    – Все по закону, по соответствующему пункту регламента…

    – Все равно не понимаю, почему нельзя было провести матч в субботу. Ведь ЦСКА играет в еврокубках только во вторник. У армейцев будет больше времени на отдых, чем у нас сейчас. Я не понял решения о переносе. Он вредит «Локомотиву». Но теперь попытаемся восстановиться как можно лучше. И попробуем добиться хорошего результата на выезде.

    – В последний раз «Локомотив» пропустил от ЦСКА четыре мяча. Не боитесь, что примерно то же произойдет и сейчас, или наоборот настроены отомстить?

    – Когда проигрываешь с таким счетом, всегда хочется взять реванш. Тот матч был просто ужасным. Лично для меня новая встреча – возможность отомстить за тот разгром. Думаю, что все футболисты «Локомотива» будут особенно мотивированы на эту игру.

    – Вы забиваете много голов «Спартаку», но и с ЦСКА неплохая статистика.

    – Какая? Я сам никогда не считал.

    – Пять голов, причем один раз сделали дубль.

    – Да, со «Спартаком» мне больше везет. Очень постараюсь забить гол ЦСКА в пятницу.

    – Антон Миранчук сказал, что испытывает неприязнь к ЦСКА. Вы тоже?

    – Антон подразумевал принципиальность соперничества, а не неприязнь. Сильный соперник, команда, которая прекрасно сыграна. У меня нет негатива к ЦСКА. Но эту команду очень непросто обыграть любому сопернику. И это раздражитель.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2017 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 21 июля 2017, 14:22

      Ну к чему вокруг этого переноса щас шумиха?Разве ЦСКА виноват в том,что у Локомотива 3 игры за 8 дней?Нет!Виноваты те кто календарь составляют...Что за бред,ставить матч за Суперкубок за ОДИН день до старта сезона???Да и календарь европейский турниров уже знать заранее должны и подстраиваться заранее...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 21 июля 2017, 12:30

      сказали в пятницу значит в пятницу заткни пасть и играй без тебя разберутся что да как разглагольствует он тут твоё тупоумие никому не интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 21 июля 2017, 11:04

      Зачем ему российское гражданство, если он не понял, что перенос того матча - ради престижа российского футбола на международной арене, и ещё ради коэффициента УЕФА...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Бомбардиръ 21 июля 2017, 12:21

      Предлагаю подарить ЦСКА чемпионство досрочно и освободить их от матчей РФПЛ, чтобы вся команда готовилась играть в еврокубках ради престижа российского футбола на международной арене и ради коэффициента УЕФА.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Бомбардиръ 21 июля 2017, 12:26

      да затем, что у нас 3-й матч за неделю, причем 1-й 120 минут, а команды типа АЕКА должны даже с бодуна обыгрывать! Не с Реалом играют!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11