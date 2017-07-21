Ари не понял решения о переносе матча с ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Ари уверен, что в перенесенном на пятницу матче второго тура российской Премьер-лиги преимущество будет иметь ЦСКА. По его словам, перенести игру можно было и на субботу.

Напомним, игра пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

– Перенос матча с ЦСКА с субботы на пятницу – преимущество для армейцев? Ведь «Локомотив» проведет три матча за восемь дней.

– Разумеется, у ЦСКА будет преимущество. Нам оставили очень мало времени на восстановление…

– Все по закону, по соответствующему пункту регламента…

– Все равно не понимаю, почему нельзя было провести матч в субботу. Ведь ЦСКА играет в еврокубках только во вторник. У армейцев будет больше времени на отдых, чем у нас сейчас. Я не понял решения о переносе. Он вредит «Локомотиву». Но теперь попытаемся восстановиться как можно лучше. И попробуем добиться хорошего результата на выезде.

– В последний раз «Локомотив» пропустил от ЦСКА четыре мяча. Не боитесь, что примерно то же произойдет и сейчас, или наоборот настроены отомстить?

– Когда проигрываешь с таким счетом, всегда хочется взять реванш. Тот матч был просто ужасным. Лично для меня новая встреча – возможность отомстить за тот разгром. Думаю, что все футболисты «Локомотива» будут особенно мотивированы на эту игру.

– Вы забиваете много голов «Спартаку», но и с ЦСКА неплохая статистика.

– Какая? Я сам никогда не считал.

– Пять голов, причем один раз сделали дубль.

– Да, со «Спартаком» мне больше везет. Очень постараюсь забить гол ЦСКА в пятницу.

– Антон Миранчук сказал, что испытывает неприязнь к ЦСКА. Вы тоже?

– Антон подразумевал принципиальность соперничества, а не неприязнь. Сильный соперник, команда, которая прекрасно сыграна. У меня нет негатива к ЦСКА. Но эту команду очень непросто обыграть любому сопернику. И это раздражитель.