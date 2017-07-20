«Арсенал» подтвердил интерес к Цаллагову и Джорджевичу

Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил о том, что футболисты «Зенита» Ибрагим Цаллагов и Лука Джорджевич могут перейти в тульскую команды.

«Ряд футболистов могут пополнить состав «Арсенала», в том числе и эти два игрока. Конкретику можно ожидать до выходных», – сказал представитель клуба.

Цаллагов перешел в «Зенит» в январе из «Крыльев Советов». В прошедшем сезоне 26-летний защитник отдал две голевые передачи в 27 встречах. Джорджевич в сезоне-2016/17 забил три мяча и сделал два результативных паса в 18 играх.