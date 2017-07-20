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    «Арсенал» подтвердил интерес к Цаллагову и Джорджевичу

    Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил о том, что футболисты «Зенита» Ибрагим Цаллагов и Лука Джорджевич могут перейти в тульскую команды.

    «Ряд футболистов могут пополнить состав «Арсенала», в том числе и эти два игрока. Конкретику можно ожидать до выходных», – сказал представитель клуба.

    Цаллагов перешел в «Зенит» в январе из «Крыльев Советов». В прошедшем сезоне 26-летний защитник отдал две голевые передачи в 27 встречах. Джорджевич в сезоне-2016/17 забил три мяча и сделал два результативных паса в 18 играх.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2017 19:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 21 июля 2017, 10:32

      Было бы очень хорошо

      0
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 20 июля 2017, 22:43

      Если это свершится то нормальное усиление для АРСЕНАЛА будет

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 июля 2017, 19:45

      политпроект только зря ослабил крылья цалаговым, все равно загнулся парень

      0
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      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 20 июля 2017, 19:41

      присоединюсь к ко менту дайте Семак вырастит смену)

      0
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      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 20 июля 2017, 19:38

      Лука Джорджевич хоть и легионер но парню надо дать матчей 10 сыграть с 1 по 90 и тогда решать я так думаю )!лука дай жару как керж )

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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 20 июля 2017, 19:37

      раз пошла такая пьянка дайте 2-3ех игроков богданычю заслужил ведь..!!

      0
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