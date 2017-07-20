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  • Агент: «Зенит» не готов продавать Джорджевича. Манчини сказал, что у него большой потенциал»

Агент: «Зенит» не готов продавать Джорджевича. Манчини сказал, что у него большой потенциал»

20 июля 2017, 18:13
4

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что 23-летний черногорец на правах аренды может перейти в тульский «Арсенал».

«Манчини очень нравится игра Джорджевича, для Луки очень важно было это признание от главного тренера. Манчини сказал, что у него большой потенциал и прекрасное будущее в «Зените». Однако он не будет получать много игрового времени и хочет уйти. Но «Зенит» не готов продавать Джорджевича, может быть, отпустит его в аренду», – сказал Глушевич.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Джорджевич Лука
Комментарии (4)
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insider_retro
1500564566
Продают, значит, только игроков с маленьким потенциалом?.... Кто его и чем мериит?.... Маленького Месси вообще не хотели брать в футбол, то же что-то про потенциал впаривали родителям.... И где теперь те измерители потенциалов и где Месси??....))))
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ivanirkutsk
1500568360
мессии это уже история и роналду парни зенит пишет новую историю с новыми юными игроками и не нам судить как оно будет нам как фанатом покрой ней мере остаётся прост болеть и верить !!!!
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Alemann
1500571052
Ну наконец-то хоть этот разглядел. ИМХО, Лука уже сейчас лучше любого из отечественных бревен.
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Diesel133
1500582805
ага, 5 или 6 лет уже уверены, все не заиграет..
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