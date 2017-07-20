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    Агент: «Зенит» не готов продавать Джорджевича. Манчини сказал, что у него большой потенциал»

    Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о будущем своего клиента.

    Ранее сообщалось, что 23-летний черногорец на правах аренды может перейти в тульский «Арсенал».

    «Манчини очень нравится игра Джорджевича, для Луки очень важно было это признание от главного тренера. Манчини сказал, что у него большой потенциал и прекрасное будущее в «Зените». Однако он не будет получать много игрового времени и хочет уйти. Но «Зенит» не готов продавать Джорджевича, может быть, отпустит его в аренду», – сказал Глушевич.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.07.2017 18:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 июля 2017, 23:33

      ага, 5 или 6 лет уже уверены, все не заиграет..

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 20 июля 2017, 20:17

      Ну наконец-то хоть этот разглядел. ИМХО, Лука уже сейчас лучше любого из отечественных бревен.

      2
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      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 20 июля 2017, 19:32

      мессии это уже история и роналду парни зенит пишет новую историю с новыми юными игроками и не нам судить как оно будет нам как фанатом покрой ней мере остаётся прост болеть и верить !!!!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июля 2017, 18:29

      Продают, значит, только игроков с маленьким потенциалом?.... Кто его и чем мериит?.... Маленького Месси вообще не хотели брать в футбол, то же что-то про потенциал впаривали родителям.... И где теперь те измерители потенциалов и где Месси??....))))

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