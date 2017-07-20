Агент: «Зенит» не готов продавать Джорджевича. Манчини сказал, что у него большой потенциал»

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что 23-летний черногорец на правах аренды может перейти в тульский «Арсенал».

«Манчини очень нравится игра Джорджевича, для Луки очень важно было это признание от главного тренера. Манчини сказал, что у него большой потенциал и прекрасное будущее в «Зените». Однако он не будет получать много игрового времени и хочет уйти. Но «Зенит» не готов продавать Джорджевича, может быть, отпустит его в аренду», – сказал Глушевич.