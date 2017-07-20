Уткин: «Паредес – это игрочище»

Спортивный комментатор Василий Уткин считает, что именно вокруг новичка Леандро Паредеса будет выстраиваться игра «Зенита» Роберто Манчини в этом сезоне. Он назвал его большим игроком.

«Мне кажется, вы вообще неправильно оцениваете Паредеса. Отчасти, что он с первого матча себя проявил. Аргентинец не должен вписаться в игру «Зенита». Это вокруг него будет строиться игра питерцев. Он, безусловно, игрочище», – рассказал Уткин в эфире «Спорт FM».

Напомним, что аргентинец провел все 90 минут на поле в матче первого тура российской Премьер-лиги на выезде со «СКА-Хабаровском» (2:0).