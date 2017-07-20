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    Уткин: «Паредес – это игрочище»

    Спортивный комментатор Василий Уткин считает, что именно вокруг новичка Леандро Паредеса будет выстраиваться игра «Зенита» Роберто Манчини в этом сезоне. Он назвал его большим игроком.

    «Мне кажется, вы вообще неправильно оцениваете Паредеса. Отчасти, что он с первого матча себя проявил. Аргентинец не должен вписаться в игру «Зенита». Это вокруг него будет строиться игра питерцев. Он, безусловно, игрочище», – рассказал Уткин в эфире «Спорт FM».

    Напомним, что аргентинец провел все 90 минут на поле в матче первого тура российской Премьер-лиги на выезде со «СКА-Хабаровском» (2:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 06:57
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 июля 2017, 13:24

      это деньжище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      Мортус 20 июля 2017, 11:27

      Где можно посмотреть на это игрочище. На ютубе нарезка какая-то невнятная. Но хотя если Рома отдает игрока, значит сомнения в игрочище.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 июля 2017, 10:59

      Вася прав )) ! Силён Паредес !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 20 июля 2017, 09:31

      ну, наконец-то Зениту повезло....
      "игрочишке" явно не хватало "игрочища"....
      да и "тренерище" не сравнить с "тренеришкой"
      теперь бы ещё "чемпионищем" стать или хотя бы вице....

      2
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > семёнычев 20 июля 2017, 13:24

      сначала очищениище бы пройти пердивищем

      0
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 20 июля 2017, 08:24

      Время покажет. Хочется верить, что так и есть.

      1
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      Рейтинг: +6309

      порт 20 июля 2017, 07:31

      Вася знает что говорит.

      1
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