Ари: «Стычки в матче со «Спартаком»? Это дерби»

Нападающий «Локомотива» Ари вспомнил проигранный матч за Суперкубок России «Спартаку» (1:2 в дополнительное время). По его словам, его команда хотела выиграть этот трофей на старте сезона, но матч получился очень тяжелым для железнодорожников.

Отметим, что для красно-белых данный трофей стал первым в истории.

– Многие называют Суперкубок выставочным матчем, который не является решающим. Для вас этот матч имел принципиальное значение?

– Лично для меня не бывает незначимых матчей. Я, также, как и каждый игрок «Локомотива», очень расстроен итогами Суперкубка. Но тем не менее, стоит отметить, что мы показали в матче со «Спартаком» очень неплохой футбол. Особенно это было заметно в первой половине игры. Во втором же тайме стало понятно, что мы немного устали, но это нормально, сезон только начинается. Хочу поздравить «Спартак» и болельщиков, которые их поддерживали, с победой. Конечно, неприятно, что мы проиграли, ведь каждый из нас был настроен только на то, чтобы взять кубок. Но ничего, иногда мы проигрываем, иногда выигрываем – это футбол.

– Этот матч по сути был финалом, да еще и с вашей бывшей командой – «Спартаком»…

– Безусловно, когда играешь против такого большого клуба, как «Спартак», ты мотивирован больше. Но я повторюсь и скажу, что для меня каждая игра крайне принципиальна. Прошедший же матч был очень тяжелым для нас. В начале казалось, что нам по силам одержать победу, мы много прессинговали и в целом выглядели неплохо. Но потом мы допустили две обидные ошибки, которые и привели к забитым голам. А в таких ответственных матчах со столь грозным соперником нельзя терять концентрацию ни на секунду…

– Казалось, что со стороны обеих команд игра была очень агрессивной…

– Да, это было так. Но это традиционно для противостояния «Локомотива» и «Спартака». Дерби – это всегда принципиально, и никто не хочет уступать. По ходу можно было наблюдать, как некоторые игроки буквально устроили небольшие драки на поле. Несмотря на эти стычки и на поражение, у меня остались положительные впечатления от игры нашей команды. Однако сейчас нам следует забыть этот матч и сосредоточиться на предстоящих играх чемпионата.