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    Ари: «Стычки в матче со «Спартаком»? Это дерби»

    Нападающий «Локомотива» Ари вспомнил проигранный матч за Суперкубок России «Спартаку» (1:2 в дополнительное время). По его словам, его команда хотела выиграть этот трофей на старте сезона, но матч получился очень тяжелым для железнодорожников.

    Отметим, что для красно-белых данный трофей стал первым в истории.

    – Многие называют Суперкубок выставочным матчем, который не является решающим. Для вас этот матч имел принципиальное значение?

    – Лично для меня не бывает незначимых матчей. Я, также, как и каждый игрок «Локомотива», очень расстроен итогами Суперкубка. Но тем не менее, стоит отметить, что мы показали в матче со «Спартаком» очень неплохой футбол. Особенно это было заметно в первой половине игры. Во втором же тайме стало понятно, что мы немного устали, но это нормально, сезон только начинается. Хочу поздравить «Спартак» и болельщиков, которые их поддерживали, с победой. Конечно, неприятно, что мы проиграли, ведь каждый из нас был настроен только на то, чтобы взять кубок. Но ничего, иногда мы проигрываем, иногда выигрываем – это футбол.

    – Этот матч по сути был финалом, да еще и с вашей бывшей командой – «Спартаком»…

    – Безусловно, когда играешь против такого большого клуба, как «Спартак», ты мотивирован больше. Но я повторюсь и скажу, что для меня каждая игра крайне принципиальна. Прошедший же матч был очень тяжелым для нас. В начале казалось, что нам по силам одержать победу, мы много прессинговали и в целом выглядели неплохо. Но потом мы допустили две обидные ошибки, которые и привели к забитым голам. А в таких ответственных матчах со столь грозным соперником нельзя терять концентрацию ни на секунду…

    – Казалось, что со стороны обеих команд игра была очень агрессивной…

    – Да, это было так. Но это традиционно для противостояния «Локомотива» и «Спартака». Дерби – это всегда принципиально, и никто не хочет уступать. По ходу можно было наблюдать, как некоторые игроки буквально устроили небольшие драки на поле. Несмотря на эти стычки и на поражение, у меня остались положительные впечатления от игры нашей команды. Однако сейчас нам следует забыть этот матч и сосредоточиться на предстоящих играх чемпионата.

    Источник: Известия

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    18.07.2017 07:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июля 2017, 13:10

      Лесть так и льется рекой-успокойся уже непотребная ты душонка.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 июля 2017, 11:44

      читаю комменты и хуею. По вашей логике, ребята, Адриано пример того как нужно вести себя на поле.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > klifS 18 июля 2017, 18:25

      Так и Ари никто не оправдывает. Правда, ничего не припоминаю криминального за ним, кроме того поступка в финале. А насчет Адриано, вспомнился гол Норшелланну в ЛЧ..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8019

      nik55 18 июля 2017, 08:53

      игрок с душком

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 июля 2017, 08:05

      Мерзкий типок.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 июля 2017, 07:56

      Отталкивал защитника руками перед приемом мяча и в половине случаев судья не видел.

      7
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 июля 2017, 07:45

      Ари в игре со Спартаком играл подленько, постоянно провоцировал конфликт.

      9
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