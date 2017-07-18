Адебайор после ухода из «Реала» в 2011 году перестал общаться с родственниками

Бывший форвард мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал, почему после ухода из «королевского» клуба он перестал поддерживать связь со своими близкими родственниками.

«В 2011 году я был в Мадриде в аренде, принадлежа при этом «Манчестер Сити». Мною делалось все, чтобы «Реал» выкупил права на меня. Однако все сломалось из-за моей семьи – в частности, из-за брата. Он отправил в клуб якобы просьбу от моей семьи не брать меня на полноценный контракт.

Возможно, это не стало главной причиной отказа «Реала» от меня, но породило огромную обиду с моей стороны на семью», – рассказал африканец.

На данный момент Адебайор выступает за турецкий «Истанбул ББ», который в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.