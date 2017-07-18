Адебайор после ухода из «Реала» в 2011 году перестал общаться с родственниками

может потому что ты играл хреново, тебя не подписали?
Бывший форвард мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал, почему после ухода из «королевского» клуба он перестал поддерживать связь со своими близкими родственниками.
«В 2011 году я был в Мадриде в аренде, принадлежа при этом «Манчестер Сити». Мною делалось все, чтобы «Реал» выкупил права на меня. Однако все сломалось из-за моей семьи – в частности, из-за брата. Он отправил в клуб якобы просьбу от моей семьи не брать меня на полноценный контракт.
Возможно, это не стало главной причиной отказа «Реала» от меня, но породило огромную обиду с моей стороны на семью», – рассказал африканец.
На данный момент Адебайор выступает за турецкий «Истанбул ББ», который в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.