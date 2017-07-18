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  • Адебайор после ухода из «Реала» в 2011 году перестал общаться с родственниками

Адебайор после ухода из «Реала» в 2011 году перестал общаться с родственниками

18 июля 2017, 00:34
5

Бывший форвард мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал, почему после ухода из «королевского» клуба он перестал поддерживать связь со своими близкими родственниками.

«В 2011 году я был в Мадриде в аренде, принадлежа при этом «Манчестер Сити». Мною делалось все, чтобы «Реал» выкупил права на меня. Однако все сломалось из-за моей семьи – в частности, из-за брата. Он отправил в клуб якобы просьбу от моей семьи не брать меня на полноценный контракт.

Возможно, это не стало главной причиной отказа «Реала» от меня, но породило огромную обиду с моей стороны на семью», – рассказал африканец.

На данный момент Адебайор выступает за турецкий «Истанбул ББ», который в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Источник: BBC
Испания. Примера Реал Адебайор Эммануэль
Комментарии (5)
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DeutschlandUberAlles
1500334466
Дурацкая клановость отсталых народов.
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ДСА
1500345923
Любят в Африке делать гадости
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xLINDAx
1500356705
Подстава по-братски-африкански).
Ответить
С@НЁК.
1500357978
Бред какой то)
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maxon1256
1500359294
может потому что ты играл хреново, тебя не подписали?
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