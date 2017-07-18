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    Адебайор после ухода из «Реала» в 2011 году перестал общаться с родственниками

    Бывший форвард мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал, почему после ухода из «королевского» клуба он перестал поддерживать связь со своими близкими родственниками.

    «В 2011 году я был в Мадриде в аренде, принадлежа при этом «Манчестер Сити». Мною делалось все, чтобы «Реал» выкупил права на меня. Однако все сломалось из-за моей семьи – в частности, из-за брата. Он отправил в клуб якобы просьбу от моей семьи не брать меня на полноценный контракт.

    Возможно, это не стало главной причиной отказа «Реала» от меня, но породило огромную обиду с моей стороны на семью», – рассказал африканец.

    На данный момент Адебайор выступает за турецкий «Истанбул ББ», который в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

    Источник: BBC

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    18.07.2017 00:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 18 июля 2017, 09:28

      может потому что ты играл хреново, тебя не подписали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 18 июля 2017, 09:06

      Бред какой то)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 08:45

      Подстава по-братски-африкански).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 18 июля 2017, 05:45

      Любят в Африке делать гадости

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 18 июля 2017, 02:34

      Дурацкая клановость отсталых народов.

      0
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