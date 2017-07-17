«Рома» подняла предложение по Марезу до 30 миллионов

Руководство «Ромы» продолжает искать варианты приобретения полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, сообщает France Football. Ранее англичане отклонили предложение коллег из Рима на сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. После непродолжительной паузы итальянцы подняли свое предложение за 26-летнего алжирца до 30 миллионов.

Марез призван заменить в «Роме» Мохамеду Салаху, перешедшему в «Ливерпуль». «Лестер» оценил своего футболиста в 55 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Марез сыграл в 36 матчах английской Премьер-лиги, забив в них шесть голов и отдав три результативные передачи.