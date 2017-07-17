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    «Рома» подняла предложение по Марезу до 30 миллионов

    Руководство «Ромы» продолжает искать варианты приобретения полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, сообщает France Football. Ранее англичане отклонили предложение коллег из Рима на сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. После непродолжительной паузы итальянцы подняли свое предложение за 26-летнего алжирца до 30 миллионов.

    Марез призван заменить в «Роме» Мохамеду Салаху, перешедшему в «Ливерпуль». «Лестер» оценил своего футболиста в 55 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошедшем сезоне Марез сыграл в 36 матчах английской Премьер-лиги, забив в них шесть голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 07:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +131

      Dino005 17 июля 2017, 10:32

      Рома усиляется видно

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Dino005 17 июля 2017, 11:45

      Дак чуют, что Милан в борьбу за самые высокие места вклинится, + Наполи, Юве как обычно, а мест в ЛЧ на всех не хватит).

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > rossonero666 18 июля 2017, 18:02

      В Италии к концу сезона будет 3 в любом раскладе, они не догонят тройку..ну, если Милан выиграет ЛЕ (чему буду только рада), а Буффон ( чему будем только рады) - то и тут считать нуно будет.

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