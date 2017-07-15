Слуцкий спел «Катюшу» для игроков «Халла», используя банан как микрофон

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий, выполняя традицию английских клубов, спел песню для игроков своей команды. Российский специалист со стула исполнил легендарную «Катюшу». Примечательно, что своеобразным «микрофоном» тренеру послужил банан.

Напомним, Слуцкий возглавил «тигров» нынешним летом. По итогам прошлого сезона «Халл» вылетел в Чемпионшип. Перед 46-летним россиянином стоит задача по возвращению команды в АПЛ.