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  • Слуцкий спел «Катюшу» для игроков «Халла», используя банан как микрофон

Слуцкий спел «Катюшу» для игроков «Халла», используя банан как микрофон

15 июля 2017, 21:29
10

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий, выполняя традицию английских клубов, спел песню для игроков своей команды. Российский специалист со стула исполнил легендарную «Катюшу». Примечательно, что своеобразным «микрофоном» тренеру послужил банан.

Напомним, Слуцкий возглавил «тигров» нынешним летом. По итогам прошлого сезона «Халл» вылетел в Чемпионшип. Перед 46-летним россиянином стоит задача по возвращению команды в АПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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Дмитрий_Kaзаков
1500144420
Ну теперь понятно, почему проигрывают 0:2
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4agaaa
1500144478
Чем всегда радовал Слуцкий - его задорность! В новом коллективе с отличным настроением, удачи и ещё раз удачи!!!
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xLINDAx
1500144690
Смотрели видео с тренировки в Англии..дак молодцом он там, англ-й тоже норм, а Катюша..хех - юморно, удачи, все будут следить за "тиграми".
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Аскорбин
1500144926
Тренировал бы своих вместо пения,а то 2-0 сливают команде из первой лиги
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David_Fio
1500153950
Лёня- Лёня! 10 туров даю - максимум! ну или 15 фиг с ним!
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Chernyi Lis
1500154209
ладно хоть катюшу спел..а не гоп стоп..
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Aleksandr_1986_Spb_
1500174455
Молодец!Видно что волновался, но надо было что-то спеть. Справился короче. Удачи, Лёня!
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bodhi
1500201099
Это было в ресторане, который слишком близко находился к ресторану сына(приемного) Фатиха Терима.
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