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    Слуцкий спел «Катюшу» для игроков «Халла», используя банан как микрофон

    Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий, выполняя традицию английских клубов, спел песню для игроков своей команды. Российский специалист со стула исполнил легендарную «Катюшу». Примечательно, что своеобразным «микрофоном» тренеру послужил банан.

    Напомним, Слуцкий возглавил «тигров» нынешним летом. По итогам прошлого сезона «Халл» вылетел в Чемпионшип. Перед 46-летним россиянином стоит задача по возвращению команды в АПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2017 21:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +42

      bodhi 16 июля 2017, 13:31

      Это было в ресторане, который слишком близко находился к ресторану сына(приемного) Фатиха Терима.

      -1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 16 июля 2017, 06:07

      Молодец!Видно что волновался, но надо было что-то спеть. Справился короче. Удачи, Лёня!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 июля 2017, 00:30

      ладно хоть катюшу спел..а не гоп стоп..

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 16 июля 2017, 00:25

      Лёня- Лёня! 10 туров даю - максимум! ну или 15 фиг с ним!

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 15 июля 2017, 21:55

      Тренировал бы своих вместо пения,а то 2-0 сливают команде из первой лиги

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 21:51

      Смотрели видео с тренировки в Англии..дак молодцом он там, англ-й тоже норм, а Катюша..хех - юморно, удачи, все будут следить за "тиграми".

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 15 июля 2017, 21:47

      Чем всегда радовал Слуцкий - его задорность! В новом коллективе с отличным настроением, удачи и ещё раз удачи!!!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > 4agaaa 15 июля 2017, 23:47

      Молодец, Спартач.

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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 15 июля 2017, 21:47

      Ну теперь понятно, почему проигрывают 0:2

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