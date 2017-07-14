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Ари: «Мне приятно забивать «Спартаку»

14 июля 2017, 08:34
10

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем настрое на матч Суперкубка России, в котором он встретится со своей бывшей командой – «Спартаком». Игра пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «железнодорожников.

— В первую очередь есть особый настрой на сам Суперкубок – это матч за трофей, а их я очень люблю завоевывать и дополнительно настраиваться на такие игры мне не нужно. Но, если быть откровенным, мне приятно забивать «Спартаку». Я знаю, что довольно часто отличаюсь против моей бывшей команды. Надеюсь, что смогу помочь «Локомотиву» и в этот раз и мы завоюем Суперкубок России.

— Но вы не раз признавались в любви к болельщикам красно-белых…

— С тех пор ничего не изменилось! Я провел несколько замечательных сезонов в «Спартаке», и болельщики команды всегда тепло меня поддерживали. Буду рад снова встретить их.

— В межсезонье ходило много разговоров по поводу вашего будущего, но в итоге вы остались в «Локомотиве». Почему выбрали именно этот вариант?

— Я провел в составе «железнодорожников» половину сезона, и мне все очень понравилось: отношение тренера и руководства, атмосфера в коллективе, поддержка со стороны болельщиков. «Локомотив» проявил заинтересованность во мне, и я решил, что мне не нужно ничего менять и надо просто делать свое дело и получать удовольствие. Мне все тут нравится, надеюсь остаться тут как можно дольше и помочь команде достичь самых высоких результатов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари
Комментарии (10)
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VSt
1500012019
Ну-ну.
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pato08
1500012449
___ Надеюсь сегодня ты не забьешь.
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nik55
1500013188
мечтай
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oyabun
1500013191
Всё никак не угомонится..
Ответить
RedWhiteFans2
1500013551
Сегодня тебе дадут понять, что пора идти на пенсию.
Ответить
serppion
1500014451
Иуда.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1500014872
заигрывает с фанами,чтоб не оттаскали на х..х во время матча...)
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Диктор
1500017762
Приятно??? Заходи в раздевалку к Спартаку и узнаешь что такое приятно.
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vitvik
1500017971
Почти все попёртые из клуба футболисты с утроенной энергией стараются против своего бывшего клуба, который их воспитал или приютил.
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OldenVad
1500028431
Ари: «Мне приятно забивать «Спартаку» Скажу больше, ВСЕМ приятно забивать спартаку! Поэтому Сартаку и тяжелее всех, но мы все равно первые !
Ответить
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