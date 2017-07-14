Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ари: «Мне приятно забивать «Спартаку»

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем настрое на матч Суперкубка России, в котором он встретится со своей бывшей командой – «Спартаком». Игра пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «железнодорожников.

    — В первую очередь есть особый настрой на сам Суперкубок – это матч за трофей, а их я очень люблю завоевывать и дополнительно настраиваться на такие игры мне не нужно. Но, если быть откровенным, мне приятно забивать «Спартаку». Я знаю, что довольно часто отличаюсь против моей бывшей команды. Надеюсь, что смогу помочь «Локомотиву» и в этот раз и мы завоюем Суперкубок России.

    — Но вы не раз признавались в любви к болельщикам красно-белых…

    — С тех пор ничего не изменилось! Я провел несколько замечательных сезонов в «Спартаке», и болельщики команды всегда тепло меня поддерживали. Буду рад снова встретить их.

    — В межсезонье ходило много разговоров по поводу вашего будущего, но в итоге вы остались в «Локомотиве». Почему выбрали именно этот вариант?

    — Я провел в составе «железнодорожников» половину сезона, и мне все очень понравилось: отношение тренера и руководства, атмосфера в коллективе, поддержка со стороны болельщиков. «Локомотив» проявил заинтересованность во мне, и я решил, что мне не нужно ничего менять и надо просто делать свое дело и получать удовольствие. Мне все тут нравится, надеюсь остаться тут как можно дольше и помочь команде достичь самых высоких результатов.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2017 08:34
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 14 июля 2017, 13:33

      Ари: «Мне приятно забивать «Спартаку»

      Скажу больше, ВСЕМ приятно забивать спартаку! Поэтому Сартаку и тяжелее всех, но мы все равно первые !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 июля 2017, 10:39

      Почти все попёртые из клуба футболисты с утроенной энергией стараются против своего бывшего клуба, который их воспитал или приютил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2017, 10:36

      Приятно??? Заходи в раздевалку к Спартаку и узнаешь что такое приятно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 14 июля 2017, 09:47

      заигрывает с фанами,чтоб не оттаскали на х..х во время матча...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 14 июля 2017, 09:40

      Иуда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 июля 2017, 09:25

      Сегодня тебе дадут понять, что пора идти на пенсию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 14 июля 2017, 09:19

      Всё никак не угомонится..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 14 июля 2017, 09:19

      мечтай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      pato08 14 июля 2017, 09:07

      ___

      Надеюсь сегодня ты не забьешь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 14 июля 2017, 09:00

      Ну-ну.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11