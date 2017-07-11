Паредес: «Могу играть на любой позиции в центре поля»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес не стал говорить о своих сильных сторонах, заявив, что это должны обсуждать болельщики. Также аргентинец отметил, что может сыграть на любой позиции в центральной зоне.

«Вы знаете, я не люблю говорить о себе, оставлю это болельщикам. Только им судить о том, как я играю, какие у меня сильные стороны. Мое дело – играть. Я могу играть и ближе к защитникам, и ближе к нападающим, так что я готов к любым требованиям мистера. Куда он меня поставит, там и буду играть», – сказал Паредес.

23-летний игрок перешел в петербургский клуб в этом месяце из «Ромы». В прошлом розыгрыше Серии А он провел 27 матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.