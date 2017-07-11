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    Паредес: «Могу играть на любой позиции в центре поля»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес не стал говорить о своих сильных сторонах, заявив, что это должны обсуждать болельщики. Также аргентинец отметил, что может сыграть на любой позиции в центральной зоне.

    «Вы знаете, я не люблю говорить о себе, оставлю это болельщикам. Только им судить о том, как я играю, какие у меня сильные стороны. Мое дело – играть. Я могу играть и ближе к защитникам, и ближе к нападающим, так что я готов к любым требованиям мистера. Куда он меня поставит, там и буду играть», – сказал Паредес.

    23-летний игрок перешел в петербургский клуб в этом месяце из «Ромы». В прошлом розыгрыше Серии А он провел 27 матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.07.2017 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июля 2017, 13:39

      Это хорошо-универсалы нам пригодятся.

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