Представитель Смолова считает, что в травме игрока виноват «Краснодар»

Представитель нападающего «Краснодара» Федора Смолова Кахор Муминов обвинил медицинский штаб клуба в травме своего клиента. Напомним, что форвард в сегодняшнем товарищеском матче против ЦСКА (1:1) получил травму задней поверхности бедра, из-за которой может пропустить до трех недель.

«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии.

Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо в Мюнхене», – сказал Муминов.

Напомним, что в прошедшем сезоне РФПЛ Смолов забил 18 голов в 20 матчах. Ранее сообщалось, что россиянин принял решение покинуть «Краснодар» этим летом.