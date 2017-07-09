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  • Представитель Смолова считает, что в травме игрока виноват «Краснодар»

Представитель Смолова считает, что в травме игрока виноват «Краснодар»

9 июля 2017, 16:26
14

Представитель нападающего «Краснодара» Федора Смолова Кахор Муминов обвинил медицинский штаб клуба в травме своего клиента. Напомним, что форвард в сегодняшнем товарищеском матче против ЦСКА (1:1) получил травму задней поверхности бедра, из-за которой может пропустить до трех недель.

«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии.

Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо в Мюнхене», – сказал Муминов.

Напомним, что в прошедшем сезоне РФПЛ Смолов забил 18 голов в 20 матчах. Ранее сообщалось, что россиянин принял решение покинуть «Краснодар» этим летом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (14)
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Диктор
1499607298
Ну вот компания по уходу началась..
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BarStep
1499610057
Где они этих кахоров себе находят?... У них все думки о бабках только...
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Амба Нагорск
1499610250
Краснодар в своем стиле: еще сезон не начался, а уже травмы на ровном месте. И так третий год. Выводов никаких.
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Svoysvoemubrat
1499611880
Как говорил сосед: Хороший был бычок, да задрочили.
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Сибирь за Спартак
1499614247
Хочется надеяться, что парень просто взял паузу. Слишком много эмоций - КК, критика, Спартак_Зенит. По-мне, лучше так.
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Бугимен
1499615926
Давай Федя поправляйся!
Ответить
REDAT
1499616397
Здоровья Федору и удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
трениришко
1499617112
значит уйдет
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insider_retro
1499623980
Думаю, что тут всё в замес попало - и желание уйти, и упёртость руководства в вопросе цены, и бездарность костоправов.... И случай...
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Дядя Серёжа
1499654600
Если зреет конфликт у Смолова и Краснодара - дерзайте бомжи и кабаны.
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