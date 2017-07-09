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    Представитель Смолова считает, что в травме игрока виноват «Краснодар»

    Представитель нападающего «Краснодара» Федора Смолова Кахор Муминов обвинил медицинский штаб клуба в травме своего клиента. Напомним, что форвард в сегодняшнем товарищеском матче против ЦСКА (1:1) получил травму задней поверхности бедра, из-за которой может пропустить до трех недель.

    «Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии.

    Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо в Мюнхене», – сказал Муминов.

    Напомним, что в прошедшем сезоне РФПЛ Смолов забил 18 голов в 20 матчах. Ранее сообщалось, что россиянин принял решение покинуть «Краснодар» этим летом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2017 16:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:43

      Если зреет конфликт у Смолова и Краснодара - дерзайте бомжи и кабаны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 21:13

      Думаю, что тут всё в замес попало - и желание уйти, и упёртость руководства в вопросе цены, и бездарность костоправов.... И случай...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 9 июля 2017, 19:18

      значит уйдет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > трениришко 9 июля 2017, 21:07

      И это может быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 9 июля 2017, 19:06

      Здоровья Федору и удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 июля 2017, 18:58

      Давай Федя поправляйся!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 июля 2017, 18:30

      Хочется надеяться, что парень просто взял паузу. Слишком много эмоций - КК, критика, Спартак_Зенит. По-мне, лучше так.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 июля 2017, 18:17

      Странное отношение.Каждый год одно и то же.Слишком много травм в Краснодаре.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 июля 2017, 17:51

      Как говорил сосед: Хороший был бычок, да задрочили.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 9 июля 2017, 17:24

      Краснодар в своем стиле: еще сезон не начался, а уже травмы на ровном месте. И так третий год. Выводов никаких.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 июля 2017, 17:20

      Где они этих кахоров себе находят?... У них все думки о бабках только...

      1
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