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  • Сарсания: «Паредес через пару лет будет стоить 50 миллионов»

Сарсания: «Паредес через пару лет будет стоить 50 миллионов»

8 июля 2017, 09:06
23

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что доволен трансфером полузащитника Леандро Паредеса в петербургский клуб. По его словам, в ближайшие годы стоимость игрока сборной Аргентины вырастет до 50 миллионов евро.

«Паредес, уверен, через пару лет будет стоить 50 миллионов евро. Он прекрасный футболист, позиция у него ключевая, к тому же уже выступает за сборную Аргентины. Здесь точно никто не переплачивал. 23 миллиона евро – это цена рынка, даже, возможно, чуть ниже.

Была серьезная конкуренция, нам удалось сработать лучше. Одним из главных факторов стало то, что Манчини лично с ним говорил, это очень важно», – сказал Сарсания.

Напомним, что Парадес перешел в «Зенит» из «Ромы» за 23 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро Сарсания Константин
Комментарии (23)
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Garrincha58
1499494866
не станет он стоить никто его у вас не купит за 50, если только китайцы
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dyema
1499494936
Сомнительно очень, что-бы защитник полтинник стал стоить,ему надо Роберто Карлосом стать...., как минимум.
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RedGreenHooligan
1499495031
он скорее зажрется от своей зарплаты за несколько лет, чем подорожает
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ИванЯ
1499495250
Как показывает практика, игроки в РФПЛ, чаще дешевеют чем дорожают. особенно в Зените, к сожалению.(((
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Диктор
1499496275
Зенит загубит его карьеру.
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ufos73
1499496648
Ясно. Зимой его продадут за 10, а через пару лет снова купят за 50 ))))
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spartach n1
1499497062
Ню ню
Ответить
А Л Е К С А Н Д Р К
1499498127
Судьба его ясна как мака
Ответить
nik55
1499499114
Сарсания--мечтай газпром заплатит
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против коблабоашей
1499514283
в кнр продадут...
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