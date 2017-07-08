Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания: «Паредес через пару лет будет стоить 50 миллионов»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что доволен трансфером полузащитника Леандро Паредеса в петербургский клуб. По его словам, в ближайшие годы стоимость игрока сборной Аргентины вырастет до 50 миллионов евро.

    «Паредес, уверен, через пару лет будет стоить 50 миллионов евро. Он прекрасный футболист, позиция у него ключевая, к тому же уже выступает за сборную Аргентины. Здесь точно никто не переплачивал. 23 миллиона евро – это цена рынка, даже, возможно, чуть ниже.

    Была серьезная конкуренция, нам удалось сработать лучше. Одним из главных факторов стало то, что Манчини лично с ним говорил, это очень важно», – сказал Сарсания.

    Напомним, что Парадес перешел в «Зенит» из «Ромы» за 23 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2017 09:06
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 8 июля 2017, 14:44

      в кнр продадут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      4erenok 8 июля 2017, 13:30

      Лапшу на уши Миллеру вешает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 8 июля 2017, 11:40

      В ближайшие годы стоимость игрока сборной Аргентины может вырасти до 50 миллионов евро только за счёт СУДЕЙСКИХ скандалов!
      Сарсания зря болтать не будет!
      Это вам подтверждение того, что работа с арбитрами уже КИПИТ и набрала свои обороты!
      Арбитры БЫСТРО поднимут цены на Паредеса, а на работу остальных команд и тренеров нашего чемпионата им НАПЛЕВАТЬ!
      Зениту главное срубить бабло на Паредесе и застолбить за собой место в Лиге чемпионов!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 8 июля 2017, 10:31

      Сарсания--мечтай газпром заплатит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 8 июля 2017, 10:15

      Судьба его ясна как мака

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 июля 2017, 09:57

      Ню ню

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 июля 2017, 09:50

      Ясно. Зимой его продадут за 10, а через пару лет снова купят за 50 ))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июля 2017, 09:44

      Зенит загубит его карьеру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 8 июля 2017, 09:31

      23-для защитника много.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > alexivanof197 8 июля 2017, 09:36

      да с чего вы взяли, что он защитник то? из Ромы еще Манолас должен был перейти, вот он защитник!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > RedGreenHooligan 8 июля 2017, 09:41

      ни один европейский клуб,больше чем за 15 его бы не приобрёл,а у нас в России переплачивают,вот это плохо,по другому они не едут сюда

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > alexivanof197 8 июля 2017, 09:46

      ну да ну да... сейчас больше платят за перспективу, чем за самого игрока... ему 23 года отсюда и цена такая! Мбаппе тоже на 130млн не играет и Сане и тем более на 55млн не играл... так что тут переплаты нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 8 июля 2017, 09:27

      Как показывает практика, игроки в РФПЛ, чаще дешевеют чем дорожают. особенно в Зените, к сожалению.(((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > ИванЯ 8 июля 2017, 09:29

      Халк и Витсель тоже?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ > isa361 8 июля 2017, 09:36

      покупка Халка обошлась 60 млн. продали за 56млн. Витсель покупка 40 продажа 20. Причем продали обоих в Китай который всегда переплачивает. Нормальный клуб типа Ювентуса даже за 10ку не хотел его брать.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > ИванЯ 8 июля 2017, 09:41

      еще скажи что за 100 млн. взяли Халка ))) А Витселя не брал Юве потому что ждали что контракт закончится и на халяву возьмут. И обломались.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ > isa361 8 июля 2017, 10:05

      Верь Сарансии, обязательно подорожает)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > ИванЯ 8 июля 2017, 12:18

      мен плевать подорожает он или подешевеет. не мои деньги. главное чтоб играл хорошо и приносил пользу

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11