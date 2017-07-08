Сарсания: «Паредес через пару лет будет стоить 50 миллионов»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что доволен трансфером полузащитника Леандро Паредеса в петербургский клуб. По его словам, в ближайшие годы стоимость игрока сборной Аргентины вырастет до 50 миллионов евро.

«Паредес, уверен, через пару лет будет стоить 50 миллионов евро. Он прекрасный футболист, позиция у него ключевая, к тому же уже выступает за сборную Аргентины. Здесь точно никто не переплачивал. 23 миллиона евро – это цена рынка, даже, возможно, чуть ниже.

Была серьезная конкуренция, нам удалось сработать лучше. Одним из главных факторов стало то, что Манчини лично с ним говорил, это очень важно», – сказал Сарсания.

Напомним, что Парадес перешел в «Зенит» из «Ромы» за 23 миллиона евро.