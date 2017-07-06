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Гризманн остался в «Атлетико» из-за санкций ФИФА

6 июля 2017, 09:15
6

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о причинах, которые не позволили ему перейти в другой клуб этим летом.

«В основном я остался в «Атлетико» из-за санкций ФИФА. Клуб не сможет регистрировать новичков в первом круге. Сейчас «Атлетико» нуждается во мне как никогда.

Я просто чувствовал, что мне необходимо остаться. В том случае, если бы я покинул «Атлетико», то это был бы не очень красивый поступок. В таком случае я должен был бы изменить себе», – заявил Гризманн.

Напомним, что француз продлил контракт с «Атлетико» до середины 2022 года.

Источник: FourFourTwo
Испания. Примера Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (6)
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kachan63
1499324660
Поступил благородно, но всё равно уйдёт, может быть даже зимой. Если у "М.Ю." с Моратой не выгорит, они заберут Гризманна.
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Gullit 76
1499326907
Молодец,но пора уходить.
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СашкаГуров
1499328082
молодец
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Dino005
1499328608
Пора уходить тебе
Ответить
VIPded
1499330860
Порядочно поступил, молодец!
Ответить
TY13R
1499331318
ну и норм)))
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