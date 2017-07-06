Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гризманн остался в «Атлетико» из-за санкций ФИФА

    Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о причинах, которые не позволили ему перейти в другой клуб этим летом.

    «В основном я остался в «Атлетико» из-за санкций ФИФА. Клуб не сможет регистрировать новичков в первом круге. Сейчас «Атлетико» нуждается во мне как никогда.

    Я просто чувствовал, что мне необходимо остаться. В том случае, если бы я покинул «Атлетико», то это был бы не очень красивый поступок. В таком случае я должен был бы изменить себе», – заявил Гризманн.

    Напомним, что француз продлил контракт с «Атлетико» до середины 2022 года.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2017 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 6 июля 2017, 11:55

      ну и норм)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 июля 2017, 11:47

      Порядочно поступил, молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Dino005 6 июля 2017, 11:10

      Пора уходить тебе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 июля 2017, 11:01

      молодец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 июля 2017, 10:41

      Молодец,но пора уходить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 6 июля 2017, 10:04

      Поступил благородно, но всё равно уйдёт, может быть даже зимой. Если у "М.Ю." с Моратой не выгорит, они заберут Гризманна.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11