Гризманн остался в «Атлетико» из-за санкций ФИФА

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о причинах, которые не позволили ему перейти в другой клуб этим летом.

«В основном я остался в «Атлетико» из-за санкций ФИФА. Клуб не сможет регистрировать новичков в первом круге. Сейчас «Атлетико» нуждается во мне как никогда.

Я просто чувствовал, что мне необходимо остаться. В том случае, если бы я покинул «Атлетико», то это был бы не очень красивый поступок. В таком случае я должен был бы изменить себе», – заявил Гризманн.

Напомним, что француз продлил контракт с «Атлетико» до середины 2022 года.