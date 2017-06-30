УЕФА не планирует вводить систему видеоповторов

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что его организация в данный момент не рассматривает возможность введения системы видеопомощи главному арбитру во время матча – той, которая сейчас апробируется на проходящем в России Кубке конфедераций-2017.

«Видеоповторы еще не прошли достаточного количества испытаний, чтобы убедиться в правильности их введения. Мы не против новых технологий, но в ближайшее время под нашей эгидой видеоассистентов не будет. На мой взгляд, мы не можем позволить себе разрушать течение футбольного матча, прерываясь каждые десять минут», – сказал Чеферин Reuters.

Добавим, что в некоторых европейских чемпионатах видеоповторы вводятся уже с ближайшего сезона.