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УЕФА не планирует вводить систему видеоповторов

30 июня 2017, 23:19
16

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что его организация в данный момент не рассматривает возможность введения системы видеопомощи главному арбитру во время матча – той, которая сейчас апробируется на проходящем в России Кубке конфедераций-2017.

«Видеоповторы еще не прошли достаточного количества испытаний, чтобы убедиться в правильности их введения. Мы не против новых технологий, но в ближайшее время под нашей эгидой видеоассистентов не будет. На мой взгляд, мы не можем позволить себе разрушать течение футбольного матча, прерываясь каждые десять минут», – сказал Чеферин Reuters.

Добавим, что в некоторых европейских чемпионатах видеоповторы вводятся уже с ближайшего сезона.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Чеферин Александер
Комментарии (16)
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Zubo
1498855310
Слава богу..... хотя массовый идиотизм остановить очень тяжело
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Joni
1498856078
Зато останавливаться на потасовки игроков с арбитром будут. Средневековье продолжается((
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Torvald64
1498856479
Я в целом изначально за повторы, но увы, раздумья на тему того, что я увидел на Кубке Конфедераций, приводят меня к мысли, что ничего из этой затеи не получится. Например, ситуация: идёт подозрение на нарушение в штрафной - судья не определил пенальти, игра продолжилась. Не может же судья её остановить - так можно и контратаку сорвать. Начали смотреть - железный пенальти. Вот только прошла уже, например, минута. За это время уже куча событий могло произойти вплоть до гола в чьи-либо ворота. Судью информировали, он видит, да - пенальти. Вот только что делать? Откатить время, аннулировав всё, что было за этот период, как в хоккее, здесь нельзя. Остаётся только оставить, как есть. Но так делать тоже плохо, потому что в абсолютно аналогичной ситуации, которая отличалась лишь тем, что мяч сразу после спорного эпизода не остался в игре, а вышел за лицевую - пенальти будет отсмотрен и назначен. Но тогда это уже двойные стандарты. Аналогичная проблема в ситуации, когда мяч то ли пересек линию ворот, то ли не пересек, после чего был выбит и остался в игре. Таким образом, единственный вариант, при котором повторы будут нормально работать - остановка игры на время пауз, как в хоккее с возможностью отката таймера до спорного эпизода. Но это настолько глобальное изменение правил, что на это никто не пойдёт. Потому что тогда полетят к чёрту весь традиционный хронометраж матча - не 90 минут придётся закладывать на матч, а скажем, 70 или 60. Ну, это просто невозможно.
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savdail
1498858030
Повторы нужны. С ними правильных решений будет больше. Ошибки случаются во всех видах спорта, но о вреде повторов говорят только в футболе.
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арейская
1498858608
Плохо...
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kotmyshka
1498858681
Каждые десять минут возникают спорные ситуации?
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Almazovich
1498860105
Ну и Хорошо!
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Одинокий волк Маквейд
1498878128
Судьи не могут пополнить ряды малоимущих
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ded-53
1498884424
Хотите убить футбол, вводите видеоповторы.
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Den Bull
1498887078
Можно просто сделать как в волейболе и без всяких выдумывании.
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