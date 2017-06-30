Тренер Бразилии ждет матч со сборной России

Главный тренер сборной Бразилии Тите уверен, что пройдет товарищеский матч со сборной России.

«Это возможно; я могу сказать, что у нас был шанс сыграть после встречи с командой Аргентины, но я попросил не делать этого в данный момент. Дело в том, что это было бы бесчеловечно по отношению к игрокам, которым пришлось бы совершить путь длиной в сутки в другой часовой пояс, у меня бы даже не было времени потренировать команду. В связи с этим я посчитал логичным провести матч в другое время. При этом я уверен, что со сборной России мы сыграем», – заявил Тите.

Предварительная дата проведения матча России с Бразилией – ноябрь 2017 или март 2018 года.