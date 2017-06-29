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  • Будогосский: «Профессиональное понимание судейства Карпиным находится на уровне продолговатого мозга»

Будогосский: «Профессиональное понимание судейства Карпиным находится на уровне продолговатого мозга»

29 июня 2017, 19:46
18

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина за понимание работы арбитров.

Ранее Карпин предложил сжечь Будогосского на костре, как Джордано Бруно.

«Прежде всего, хочу сказать, что господин Карпин как тренер, в общем-то, ничего не добился. Теперь он стал позиционировать себя в каком-то виде спортивного комментатора.

Можно было бы всерьез обсуждать его слова, но, на мой взгляд, профессиональное понимание судейства этим специалистом находится на уровне продолговатого мозга.

Комментировать его высказывания не очень хочется. Именно по той причине, что специалисты, подобные господину Карпину, работают на столь ответственном канале, я туда не хожу. Наверное, разбираться с тем, насколько этично выражать свои мысли в таком ключе, должна госпожа Канделаки, которая руководит этим процессом», – сказал Будогосский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий Будогосский Андрей
Комментарии (18)
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Одинокий волк Маквейд
1498756133
Приятно читать дискуссию двух образованных людей - продолговатый мозг, угол головы.
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порт
1498756266
Ну всё, дотренделся. Жди крутую ответку от Валеры.
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Андрей Питерский
1498757374
Почитал про Будагосского в википедии. Интересный Мущщина...Сразу написано - состоял в КПСС, работал в КГБ. Всю жизнь положил на отечественный футбол. Книжки, пособия, инструкции и прочая лабуда. Так как при перечислении всех должностей ни слово о КГБ. Походу КГБ его в футбол и направила. Ну а Валера - есть Валера. Он никогда за словом в карман не лез. Ни в поле ни за полем.
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zagrizlik
1498758391
Как же задолбал этот дятел...самый "профессиональный" судья планеты.
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shinnik
1498759036
да всего он добился... локтём на серебро Спартака наступил.. Два года и -золото .Не дали,медали. А вот существо с одним Б..и двумя С-очень напрягает. Всех.
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пряник929
1498761215
Да оба друг друга стоят...
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Тазит
1498761513
Интересно, он сам-то понял, что сказал?
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Юрий Крутько
1498761612
Не обижайте Валерия Георгиевича,как бы ни было, выражает он свои мысли прямо и правильно.Во всяком случае мы болельщики(любители футбола) Карпина прекрасно понимаем.А вот про Будогосского такого не скажешь,как изворачивается на передаче "свисток",как выгораживает свой судейский корпус,просто комедия,такого наговорит...А болельщиков не обманешь,нутром фальшь чувствуют...
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bset
1498762258
Запихните его уже куда подальше. Никаких видео повторов и Карасев в ФНЛ - это просто маразм.
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la verdad
1498768727
Лучше услышать мнение бывшего футболиста, чем сраного функционера, которому что футболом руководить, что баней - одна фигня.
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