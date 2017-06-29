Будогосский: «Профессиональное понимание судейства Карпиным находится на уровне продолговатого мозга»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина за понимание работы арбитров.

Ранее Карпин предложил сжечь Будогосского на костре, как Джордано Бруно.

«Прежде всего, хочу сказать, что господин Карпин как тренер, в общем-то, ничего не добился. Теперь он стал позиционировать себя в каком-то виде спортивного комментатора.

Можно было бы всерьез обсуждать его слова, но, на мой взгляд, профессиональное понимание судейства этим специалистом находится на уровне продолговатого мозга.

Комментировать его высказывания не очень хочется. Именно по той причине, что специалисты, подобные господину Карпину, работают на столь ответственном канале, я туда не хожу. Наверное, разбираться с тем, насколько этично выражать свои мысли в таком ключе, должна госпожа Канделаки, которая руководит этим процессом», – сказал Будогосский.