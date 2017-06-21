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  • Карпин предложил сжечь Будогосского на костре, как Джордано Бруно

Карпин предложил сжечь Будогосского на костре, как Джордано Бруно

21 июня 2017, 00:26
24

Главный редактор футбольных трансляций на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин предложил сжечь главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского подобно Джордано Бруно.

Напомним, ранее руководитель ДСИ негативно высказался о введении видеоповторов, сравнив себя с известным философом-пантеистом, который до конца отстаивал свое мнение, несмотря на страх быть сожженным.

«Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант. Ну давайте тогда, как в детстве, играть босиком. Можно играть на камнях, на стеклах, мячом из бычьего пузыря. Детство-то у Будогосского было давным-давно, тогда, наверное, и бутс не было. Во всем мире технологии идут вперед, все меняется, а мы будем жить в XV веке – ну давайте так», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий Будогосский Андрей
Комментарии (24)
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семёнычев
1497994128
У меня даже дровишки остались..... Привози, Валерий Георгиевич)))
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Hasanino
1497999119
Если так, то Мутко на кол
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Ще Гевара
1498015140
У Валеры, наверное, ещё много замечательных идей.
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Fancyfall
1498017922
правильно сказал, с идиотизмом можно бороться шутками!
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Юрэс
1498020084
Золотые слова !!!
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Диктор
1498020301
Все в правильно сказал.
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Popularov
1498023043
Зачем над футбольным СТАРИКАШКОЙ, который отстал от футбольной жизни - издеваться КОСТРОМ! Его надо ВЫГНАТЬ из футбола и чем быстрее, тем лучше!!!! Но с Карпиным согласен! Надо к Будогосскому применять самые РЕШИТЕЛЬНЫЕ и РАДИКАЛЬНЫЕ меры, потому что такое СРЕДНЕВЕКОВЬЕ Будогосского российскому футболу НЕ НУЖНО!!! Футбол детства - это одно, а тотальная коррупция имени Будогосского это совсем другое! Прикрывать и ОПРАВДЫВАТЬ судейскую коррупцию детским футболом - это НЕ ЛЕЗЕТ ни в какие ВОРОТА!!! У Будогосского ЯВНО не всё в порядке с головой! Как говаривал Виталий Мутко: - "Надо ему «включать разум», прежде чем такую АХИНЕЮ нести"!!! А как Будогосский ВКЛЮЧИТ разум, когда у Будогосского его НЕТ и ещё включатель СЛОМАН, а подчинить некому! Надо ГНАТЬ Будогосского из футбола и судейства, вот и все дела! И чем быстрее, тем лучше!!!! А марать руки об этого ИДИОТА не стоит, не те времена. Будогосский ЗАСТРЯЛ в средневековье и это удивительно, кто и как назначил этого УБОГОГО и без МОЗГОВ руководить российскими арбитрами!!! - Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов в футболе под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)! Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!! Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!! Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах! Галицкий, владелец ФК "Краснодар", готов поставить за свой счёт на своём стадионе, а другие пока желание не изъявили. А почему??? Догадаться не сложно! Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре! Надо на всех стадионах РФПЛ внедрять системы видеопомощи арбитрам (VAR), тогда и судейских скандалов НЕ БУДЕТ! Правила работы и трактовки должны быть ПРОЗРАЧНЫМИ и понятными всем, а все коррупционные лазейки надо ИЗГНАТЬ из судейства, самым РЕШИТЕЛЬНЫМ образом, чтобы ОТБИТЬ всякую охоту у коррупционных дельцов от футбола, влиять на результат матча, в пользу своей команды в ущерб другой!!! - Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Мы ЗАСТАВИМ Будогосского и чиновников РФС внедрить в нашем чемпионате - систему видеопомощи арбитрам (VAR)!!! ЗАСТАВИМ!!! Потому что коррупцию из судейства надо ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ самым решительным образом! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства, имени Будогосского, в пользу Спартака и Зенита!!! Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Видеоповторы убьют КОРРУПЦИЮ Будогосского и судей, а футбол, тренеры и команды от этого только ВЫИГРАЮТ! Кто против введения видеоповторов, того из футбола надо ГНАТЬ ВОН и как можно скорее! Вот вам СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва и чиновников РФС - приводит к судейским СКАНДАЛАМ!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ! После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандалы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат!!! Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и при нём судейство было просто ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ и его пришлось СРОЧНО заменить Будогосским! Такое неадекватное СУДЕЙСТВО на поле напоминает лихие КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы, которые наводили ужас на жителей России своими зверскими выходками! А теперь, благодаря Будогосскому, такая же безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России! Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру! Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ имени Будогосского! Единственный ВЫХОД - это надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
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Snek
1498025004
волер сожги пидараса, хоть какая-то польза с тебя будет.
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Mahone
1498029381
Правильно
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tank219
1498031499
Сбросьте ссылку куда прислать дрова и бензин
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