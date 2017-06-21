Карпин предложил сжечь Будогосского на костре, как Джордано Бруно

Главный редактор футбольных трансляций на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин предложил сжечь главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского подобно Джордано Бруно.

Напомним, ранее руководитель ДСИ негативно высказался о введении видеоповторов, сравнив себя с известным философом-пантеистом, который до конца отстаивал свое мнение, несмотря на страх быть сожженным.

«Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант. Ну давайте тогда, как в детстве, играть босиком. Можно играть на камнях, на стеклах, мячом из бычьего пузыря. Детство-то у Будогосского было давным-давно, тогда, наверное, и бутс не было. Во всем мире технологии идут вперед, все меняется, а мы будем жить в XV веке – ну давайте так», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».