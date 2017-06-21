Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин предложил сжечь Будогосского на костре, как Джордано Бруно

    Главный редактор футбольных трансляций на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин предложил сжечь главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского подобно Джордано Бруно.

    Напомним, ранее руководитель ДСИ негативно высказался о введении видеоповторов, сравнив себя с известным философом-пантеистом, который до конца отстаивал свое мнение, несмотря на страх быть сожженным.

    «Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант. Ну давайте тогда, как в детстве, играть босиком. Можно играть на камнях, на стеклах, мячом из бычьего пузыря. Детство-то у Будогосского было давным-давно, тогда, наверное, и бутс не было. Во всем мире технологии идут вперед, все меняется, а мы будем жить в XV веке – ну давайте так», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2017 00:26
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июня 2017, 13:24

      Сколько их не жгите, без них пока не обойтись,
      Роботов пока не придумали, а видеопросмотр - зашибись.
      Не все судьи продажные, есть тупые, а есть - просмотрел,
      Тупые и продажные должны быть не у дел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 21 июня 2017, 10:51

      Сбросьте ссылку куда прислать дрова и бензин

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 июня 2017, 10:16

      Правильно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 июня 2017, 09:48

      карпин прав

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 июня 2017, 09:16

      Все же Карпин нашел свое место в жизни после футбола, тренерство не совсем его было, а вот на телевидении он как как рыба в воде ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 21 июня 2017, 09:03

      волер сожги пидараса, хоть какая-то польза с тебя будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 21 июня 2017, 08:30

      Зачем над футбольным СТАРИКАШКОЙ, который отстал от футбольной жизни - издеваться КОСТРОМ!
      Его надо ВЫГНАТЬ из футбола и чем быстрее, тем лучше!!!!
      Но с Карпиным согласен!
      Надо к Будогосскому применять самые РЕШИТЕЛЬНЫЕ и РАДИКАЛЬНЫЕ меры, потому что такое СРЕДНЕВЕКОВЬЕ Будогосского российскому футболу НЕ НУЖНО!!!
      Футбол детства - это одно, а тотальная коррупция имени Будогосского это совсем другое!
      Прикрывать и ОПРАВДЫВАТЬ судейскую коррупцию детским футболом - это НЕ ЛЕЗЕТ ни в какие ВОРОТА!!!
      У Будогосского ЯВНО не всё в порядке с головой!
      Как говаривал Виталий Мутко: - "Надо ему «включать разум», прежде чем такую АХИНЕЮ нести"!!!
      А как Будогосский ВКЛЮЧИТ разум, когда у Будогосского его НЕТ и ещё включатель СЛОМАН, а подчинить некому!
      Надо ГНАТЬ Будогосского из футбола и судейства, вот и все дела!
      И чем быстрее, тем лучше!!!!
      А марать руки об этого ИДИОТА не стоит, не те времена.
      Будогосский ЗАСТРЯЛ в средневековье и это удивительно, кто и как назначил этого УБОГОГО и без МОЗГОВ руководить российскими арбитрами!!!

      - Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
      И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов в футболе под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
      Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)!
      Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!!
      Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!!
      Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
      Галицкий, владелец ФК "Краснодар", готов поставить за свой счёт на своём стадионе, а другие пока желание не изъявили.
      А почему??? Догадаться не сложно!
      Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре!
      Надо на всех стадионах РФПЛ внедрять системы видеопомощи арбитрам (VAR), тогда и судейских скандалов НЕ БУДЕТ!

      Правила работы и трактовки должны быть ПРОЗРАЧНЫМИ и понятными всем, а все коррупционные лазейки надо ИЗГНАТЬ из судейства, самым РЕШИТЕЛЬНЫМ образом, чтобы ОТБИТЬ всякую охоту у коррупционных дельцов от футбола, влиять на результат матча, в пользу своей команды в ущерб другой!!!
      - Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Мы ЗАСТАВИМ Будогосского и чиновников РФС внедрить в нашем чемпионате - систему видеопомощи арбитрам (VAR)!!!
      ЗАСТАВИМ!!!
      Потому что коррупцию из судейства надо ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ самым решительным образом!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства, имени Будогосского, в пользу Спартака и Зенита!!!
      Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!

      Видеоповторы убьют КОРРУПЦИЮ Будогосского и судей, а футбол, тренеры и команды от этого только ВЫИГРАЮТ!
      Кто против введения видеоповторов, того из футбола надо ГНАТЬ ВОН и как можно скорее!
      Вот вам СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского.
      Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва и чиновников РФС - приводит к судейским СКАНДАЛАМ!!!
      Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства!
      Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!!
      Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ!
      После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандалы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат!!!
      Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и при нём судейство было просто ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ и его пришлось СРОЧНО заменить Будогосским!
      Такое неадекватное СУДЕЙСТВО на поле напоминает лихие КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы, которые наводили ужас на жителей России своими зверскими выходками!
      А теперь, благодаря Будогосскому, такая же безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России!
      Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру!
      Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ имени Будогосского!
      Единственный ВЫХОД - это надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
      Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > Popularov 21 июня 2017, 09:05

      Валера, ты и это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июня 2017, 07:45

      Все в правильно сказал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 21 июня 2017, 07:41

      Золотые слова !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 21 июня 2017, 07:05

      правильно сказал, с идиотизмом можно бороться шутками!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Fancyfall 21 июня 2017, 07:07

      это не шутки это призыв, уголовно наказуэтся

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3490

      Fancyfall > спанчес 21 июня 2017, 18:03

      прочти внимательно, это шуточное предложение, не стоит сгущать краски

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11