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  • Сорокин: «Вопросы западных СМИ к России несостоятельны и не имеют под собой никакой почвы»

Сорокин: «Вопросы западных СМИ к России несостоятельны и не имеют под собой никакой почвы»

28 июня 2017, 06:33

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что доклад главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии подтверждает, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года абсолютно законно и справедливо, а претензии западных СМИ несостоятельны. Он был опубликован на сайте ФИФА в прошедший вторник.

«Прекрасно, что доклад Гарсии опубликован. Мы рады, что это было сделано. К нам нет абсолютно никаких претензий. Достаточно почитать выводы из доклада, касающиеся российской заявки, чтобы убедиться в том, что вопросы, которые возникают у западных СМИ, несостоятельны и не имеют под собой никакой почвы.

Доклад отвечает на вопросы, которые нам почему-то по непонятной для нас причине продолжают задавать отдельные иностранные СМИ. Прочитав доклад, они могут получить исчерпывающие ответы.

Речь идет о том, что заявочный процесс со стороны ФИФА управлялся вполне конкретными людьми. Мы сначала должны были уведомлять обо всех визитах и контактах, а потом нам сказали, что нужно прекратить это делать и больше не беспокоить этой информацией.

Мы не знали, что это нам могут поставить в вину, впрочем, это и нельзя назвать претензией. Повторюсь, что нам на том этапе в рабочем порядке сказали, что больше не нужно это делать, что в ФИФА понимают большой объем контактов, что не стоит сообщать о каждом из них. Мы действительно тогда часто ездили на различные футбольные форумы, соревнования.

О нас не было в западных СМИ негативной информации. Негативную информацию о нас взять неоткуда. Были удивлявшие нас вопросы, теперь, исходя из логики жизни, думаю, что они должны или прекратиться или существенно сократиться», – сказал Сорокин.

Стоит отметить, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
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