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  • Геркус сообщил, что «Локомотив» окажет помощь Ари в получении гражданства РФ

Геркус сообщил, что «Локомотив» окажет помощь Ари в получении гражданства РФ

27 июня 2017, 18:44
5

Президент «Локомотива» Илья Геркус подчеркнул, что железнодорожники готовы оказать помощь нападающему Ари в получении гражданства РФ.

Сегодня агент 31-летнего бразильца Оливер Кабрера сообщил, что форвард выражает желание играть за сборную России и хочет выступить с ней на чемпионате мира-2018.

«Безусловно, если Ари получит российское гражданство, это положительно скажется на «Локомотиве». Вообще, желание стать гражданином нашей страны можно только приветствовать. Поэтому, если нашему игроку потребуется какая-либо юридическая или иная помощь, связанная с этой процедурой, мы ее окажем», – сказал Геркус.

Напомним, права на Ари принадлежат «Краснодару», однако в грядущем сезоне он, как и во второй части прошедшего чемпионата, будет защищать цвета красно-зеленых на правах аренды.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари Геркус Илья
Комментарии (5)
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paracetamol
1498578610
Он же вроде уже получил?
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anri1703
1498583633
у него будет больше желания за сборную играть чем у наших коренных дзюб и прочих шлангов
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Dmirubo
1498584237
Не хочу, чтобы он играл за сборную. Может подпортить атмосферу. Тем более в РФПЛ играет, а значит, что тоже невысоко уровня игрок.
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Дядя Серёжа
1498614834
Смысл?
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