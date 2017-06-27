Геркус сообщил, что «Локомотив» окажет помощь Ари в получении гражданства РФ

Президент «Локомотива» Илья Геркус подчеркнул, что железнодорожники готовы оказать помощь нападающему Ари в получении гражданства РФ.

Сегодня агент 31-летнего бразильца Оливер Кабрера сообщил, что форвард выражает желание играть за сборную России и хочет выступить с ней на чемпионате мира-2018.

«Безусловно, если Ари получит российское гражданство, это положительно скажется на «Локомотиве». Вообще, желание стать гражданином нашей страны можно только приветствовать. Поэтому, если нашему игроку потребуется какая-либо юридическая или иная помощь, связанная с этой процедурой, мы ее окажем», – сказал Геркус.

Напомним, права на Ари принадлежат «Краснодару», однако в грядущем сезоне он, как и во второй части прошедшего чемпионата, будет защищать цвета красно-зеленых на правах аренды.