«Бавария» намерена побороться с «Зенитом» за Паредеса

«Бавария» вступила в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса. Ранее сообщалось, что аргентинец уже дал согласие на переход в «Зенит», где будет зарабатывать около 3 миллионов евро в год. Тем не менее, по последним данным, хавбек все еще сомневается, стоит ли ему перебираться в Россию.

По информации источника, мюнхенцы направили своих представителей в Рим для переговоров по трансферу 22-летнего игрока.

В минувшем сезоне Паредес провел 43 встречи, забил три гола и сделал одну результативную передачу.