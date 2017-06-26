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    Лебеденко стал игроком «Арарата»

    Бывший полузащитник «Ахмата» Игорь Лебеденко стал игроком московского «Арарата». Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний россиянин подписал контракт, рассчитанный на два года.

    «Лебеденко равноценно эффективно играет на позиции нападающего или крайнего полузащитника и должен помочь команде реализовать поставленные высокие задачи», – говорится в сообщении «Арарата».

    В прошедшем сезоне Лебеденко провел за «Ахмат» в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

    Источник: «ВКонтакте»

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    26.06.2017 11:01
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 27 июня 2017, 11:16

      Пора Армению к Москве присоединять, к Южному округу.

      1
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      Рейтинг: +23

      Джоджо47 26 июня 2017, 15:24

      (ука,я боюсь этой команды...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 14:36

      С таким подбором клуб может лихо начать, но посыплются старые травмы, подустанут возрастные гвардейцы и дальше заиграют другие весомые и нефутбольные факторы....

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 26 июня 2017, 13:59

      Вот это да, Игорь играл несколько лет за команду и даже не знал , что эта команда называется Ахмат ( как и не кто не знал) парадокс однако.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 июня 2017, 13:25

      Основатель Арарата по ходу в футбольный менеджер в реале поиграть решил. Сдаётся мне, сдуется шарик. Даже Керимов не смог))
      Сколько им там платят, что соглашаются на переходы? Немало, наверное.

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июня 2017, 13:04

      Похоже все миллионеры Армении решили замутить свой проект). РПЛ обеспеченна! Только один косяк, надо было клуб на родине в Сочах создавать, стадион готовый и обеспеченная поддержка на полных трибунах). Посмотрим на сколько хватит "армянского" проекта)

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 26 июня 2017, 13:04

      а хотел в Урал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 26 июня 2017, 12:49

      Скоро московский Арарат перейдет РПЛ.

      -1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 июня 2017, 12:06

      всю старую гвардию собрали

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Chesn0k 26 июня 2017, 14:38

      Не всю... Ещё есть где поковыряться....

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 26 июня 2017, 12:04

      из РФПЛ ушли в ПФЛ... могли и в РФПЛ остаться доигрывать, непонятный шаг некоторых игроков, которых хотели видеть в высшем дивизионе, удачи Арарату, может ещё одна сильная команда в РФПЛ будет с хорошими финансами

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > STAFOR13 26 июня 2017, 14:39

      Финансы дело непостоянное.... Особенно, когда несколько соучредителей....

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