Лебеденко стал игроком «Арарата»

Бывший полузащитник «Ахмата» Игорь Лебеденко стал игроком московского «Арарата». Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний россиянин подписал контракт, рассчитанный на два года.

«Лебеденко равноценно эффективно играет на позиции нападающего или крайнего полузащитника и должен помочь команде реализовать поставленные высокие задачи», – говорится в сообщении «Арарата».

В прошедшем сезоне Лебеденко провел за «Ахмат» в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.