Райола: «Встретимся с «Миланом», но сейчас на первом месте – сборная»

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что после завершения молодежного чемпионата Европы его клиент проведет переговоры с итальянским клубом.

«После молодежного чемпионата Европы мы встретимся с «Миланом». Но сейчас на первом месте – сборная», – написал Райола в твиттере.

Напомним, что 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с «россонери» по настоянию Райолы, чем вызвал бурю негативных высказываний в свой адрес. Его действующий контракт рассчитан до лета 2018 года.