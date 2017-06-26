Райола: «Встретимся с «Миланом», но сейчас на первом месте – сборная»

Райола красавчик, по сути из среднего игрока, сделал звезду в 18 лет, раскрутил парня по полной.
Только теперь хз где он будет в основе играть..
В Реале? Нет! В Челси?Нет! В ПСЖ? Нет! Кто там ещё готов его зарплату потянуть из топов..?!
Баварии он не нужен, Барсе тоже, у Арсенала и Ман.ют отличные киперы..В Италии он никому теперь не нужен с его запросами.Вывод один, он идиот.Подписал на улучшенных условиях контракт и не делал бы мозг не кому, а годиков в 23-24 свалил бы на повышение!
Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что после завершения молодежного чемпионата Европы его клиент проведет переговоры с итальянским клубом.
«После молодежного чемпионата Европы мы встретимся с «Миланом». Но сейчас на первом месте – сборная», – написал Райола в твиттере.
Напомним, что 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с «россонери» по настоянию Райолы, чем вызвал бурю негативных высказываний в свой адрес. Его действующий контракт рассчитан до лета 2018 года.
«tweet»tra me e Gigi tweet di amicizia.— Mino Raiola (@MinoRaiola) 25 июня 2017 г.
Dopo Europeo incontriamo Milan. Adesso importante la Nazionale.