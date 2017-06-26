Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Райола: «Встретимся с «Миланом», но сейчас на первом месте – сборная»

    Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что после завершения молодежного чемпионата Европы его клиент проведет переговоры с итальянским клубом.

    «После молодежного чемпионата Европы мы встретимся с «Миланом». Но сейчас на первом месте – сборная», – написал Райола в твиттере.

    Напомним, что 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с «россонери» по настоянию Райолы, чем вызвал бурю негативных высказываний в свой адрес. Его действующий контракт рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2017 06:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 26 июня 2017, 08:04

      Райола красавчик, по сути из среднего игрока, сделал звезду в 18 лет, раскрутил парня по полной.
      Только теперь хз где он будет в основе играть..
      В Реале? Нет! В Челси?Нет! В ПСЖ? Нет! Кто там ещё готов его зарплату потянуть из топов..?!
      Баварии он не нужен, Барсе тоже, у Арсенала и Ман.ют отличные киперы..В Италии он никому теперь не нужен с его запросами.Вывод один, он идиот.Подписал на улучшенных условиях контракт и не делал бы мозг не кому, а годиков в 23-24 свалил бы на повышение!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11