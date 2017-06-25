Доннарумма: «Подтверждаю абсолютную любовь к «Милану», поэтому обсужу продление контракта»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма опроверг свою причастность к высказываниям в Twitter по поводу клуба и своего агента Мино Райолы. По словам вратаря, он действительно любит «Милан» и готов обсудить продление контракта с клубом.

«То, что я не создавал, вызвало скандал. Прошу прощения. Подтверждаю абсолютную любовь к «Милану» и его поклонникам.

Сейчас я думаю о национальной команде. Когда завершится молодежный чемпионат Европы, мы вместе с моей семьей и моим агентом обсудим продление контракта с клубом», – написал Доннарумма в Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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