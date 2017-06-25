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    Доннарумма: «Подтверждаю абсолютную любовь к «Милану», поэтому обсужу продление контракта»

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма опроверг свою причастность к высказываниям в Twitter по поводу клуба и своего агента Мино Райолы. По словам вратаря, он действительно любит «Милан» и готов обсудить продление контракта с клубом.

    «То, что я не создавал, вызвало скандал. Прошу прощения. Подтверждаю абсолютную любовь к «Милану» и его поклонникам.

    Сейчас я думаю о национальной команде. Когда завершится молодежный чемпионат Европы, мы вместе с моей семьей и моим агентом обсудим продление контракта с клубом», – написал Доннарумма в Instagram.

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    Публикация от Gianluigi (@gigiodonna99)

    «Социальные сети убивают меня». Как мир травит Доннарумму

    Источник: Instagram

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    25.06.2017 23:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Jo1n# 26 июня 2017, 12:11

      Я надеюсь, что он откажется от услуг этого ...йолы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 26 июня 2017, 00:32

      Тупой ребёнок Донарумма.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 26 июня 2017, 00:23

      Одумался думаю еще не поздно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 25 июня 2017, 23:52

      Заднюю включил парнишка!))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      proekt > Artemka69 26 июня 2017, 00:22

      а у него есть выбор?, лучше вовремя это признать... хотя нужны годы, чтобы исправить репутацию...

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