Погба: «Желаю Гризманну счастья, даже если его клубом будет «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал о своем отношении к форварду «Атлетико» Антуану Гризманну. Футболист пожелал партнеру по национальной команде счастья в любом клубе.

«Желаю Гризманну счастья, даже если его новым клубом будет «Манчестер Сити». Я справлюсь с этим. Антуан – один из лучших футболистов мира», – рассказал Погба.

Напомним, Гризманн продлил контракт с «Атлетико», чтобы помочь клубу в непростые времена. Сейчас на мадридскую команду наложен трансферный запрет.