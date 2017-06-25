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    Погба: «Желаю Гризманну счастья, даже если его клубом будет «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал о своем отношении к форварду «Атлетико» Антуану Гризманну. Футболист пожелал партнеру по национальной команде счастья в любом клубе.

    «Желаю Гризманну счастья, даже если его новым клубом будет «Манчестер Сити». Я справлюсь с этим. Антуан – один из лучших футболистов мира», – рассказал Погба.

    Напомним, Гризманн продлил контракт с «Атлетико», чтобы помочь клубу в непростые времена. Сейчас на мадридскую команду наложен трансферный запрет.

    Источник: Goal.com

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    25.06.2017 22:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 июня 2017, 07:12

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