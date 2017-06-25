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    Моуринью за 100 миллионов хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» Кейна

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 23-летнего нападающего 100 миллионов фунтов стерлингов, на трансфере лично настаивает главный тренер Жозе Моуринью.

    Действующий контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

    В прошедшем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 29 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.06.2017 17:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 июня 2017, 11:54

      Бабло сошло с ума. Да, Кейн хорош... но что теперь, за каждого хорошего напада - 100 евро?!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 23:42

      Маур! Бери нашего Федьку Смолова за 50, или Буху за 30 или Коку за 25. Дешево и сердито.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Dino005 25 июня 2017, 19:53

      Всех звёзд скупают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 25 июня 2017, 19:07

      офигеть 30-29.Наши нападающие миллионеры должны со стыда сгореть...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 июня 2017, 18:44

      один из сильнейших игроков апл, тотенхем его вряд ли отпустит

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 июня 2017, 18:41

      Убийцы футбола. Эх куда ушли те времена когда на футбольном поле реально состязались школы. Британская,итальянская,немецкая,голландская.....деньги убивают футбол.

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 июня 2017, 18:16

      23 года ему только??? на фото на порядок больше!

      -1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Павел Буре 26 июня 2017, 22:15

      Ты хотел сказать на десяток? :)

      -3
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