Моуринью за 100 миллионов хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 23-летнего нападающего 100 миллионов фунтов стерлингов, на трансфере лично настаивает главный тренер Жозе Моуринью.

Действующий контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 29 голов и сделал семь результативных передач.