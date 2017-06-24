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    Судьба Месси зависела от места жительства его агента

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог оказаться в составе «Реала». Об этом рассказал аргентинский агент Орасио Гаджиоли, который когда-то представлял интересы 13-летнего Месси.

    «Так случилось, что я переехал жить в столицу Каталонии. И привел Лео в «Барселону». Но тогда я мог оказаться и в Мадриде. В этом случае Месси играл бы за «Реал».

    В тот момент, когда я увидел Месси в аэропорту, то мне подумалось, что этот парень вряд ли сможет стать футболистом. Он был слишком маленьким и тощим. Признаюсь, что у меня не сложилось положительного впечатления от увиденного.

    Все изменилось тогда, когда я увидел его на тренировках в «Барселоне». Именно тогда я понял, что это великий игрок», – приводит слова Гаджиоли Globoesporte.

    Напомним, что дебют Месси за основной состав состоялся 17 ноября 2003 года в товарищеской игре против «Порту». Дебют аргентинца в официальном матче состоялся 16 октября 2004 года в поединке против «Эспаньола». «Барселона» победила в каталонском дерби со счетом 1:0. Первый мяч за сине-гранатовых он забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 07:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 24 июня 2017, 10:48

      На первый взгляд,не очень.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 июня 2017, 09:00

      Бля,купить квартиру под Пермью не мог ????

      8
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      ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 > сапёр75 24 июня 2017, 09:27

      ))) да хотя бы в любой точке России

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > сапёр75 24 июня 2017, 10:12

      Офигенно.....

      0
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