Судьба Месси зависела от места жительства его агента

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог оказаться в составе «Реала». Об этом рассказал аргентинский агент Орасио Гаджиоли, который когда-то представлял интересы 13-летнего Месси.

«Так случилось, что я переехал жить в столицу Каталонии. И привел Лео в «Барселону». Но тогда я мог оказаться и в Мадриде. В этом случае Месси играл бы за «Реал».

В тот момент, когда я увидел Месси в аэропорту, то мне подумалось, что этот парень вряд ли сможет стать футболистом. Он был слишком маленьким и тощим. Признаюсь, что у меня не сложилось положительного впечатления от увиденного.

Все изменилось тогда, когда я увидел его на тренировках в «Барселоне». Именно тогда я понял, что это великий игрок», – приводит слова Гаджиоли Globoesporte.

Напомним, что дебют Месси за основной состав состоялся 17 ноября 2003 года в товарищеской игре против «Порту». Дебют аргентинца в официальном матче состоялся 16 октября 2004 года в поединке против «Эспаньола». «Барселона» победила в каталонском дерби со счетом 1:0. Первый мяч за сине-гранатовых он забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете».