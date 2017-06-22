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  • Россия проиграла Португалии, Роналду согласился погасить долг в 15 миллионов – в главных событиях прошедших суток

Россия проиграла Португалии, Роналду согласился погасить долг в 15 миллионов – в главных событиях прошедших суток

22 июня 2017, 09:22
2

Кубок конфедераций. Сборная России проиграла Португалии

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (2)
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Кривоножка
1498116872
Надоели уже!!!,лучше какие нибудь статьи интересные написали,сайт футбольный ,а читать нечего,кроме ежедневных уток! Соберитесь редакторы!
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