Россия проиграла Португалии, Роналду согласился погасить долг в 15 миллионов – в главных событиях прошедших суток

Надоели уже!!!,лучше какие нибудь статьи интересные написали,сайт футбольный ,а читать нечего,кроме ежедневных уток!
Соберитесь редакторы!
Кубок конфедераций. Сборная России проиграла Португалии
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Роналду согласился выплатить долг в 14,8 миллиона
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Игроки сборной России не стали меняться футболками с португальцами
Доннарумма покинет «Милан» летом 2018 года в статусе свободного агента
Федун – о новых санкциях США: «Может, в Вашингтоне болельщики ЦСКА?»