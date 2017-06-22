Россия проиграла Португалии, Роналду согласился погасить долг в 15 миллионов – в главных событиях прошедших суток

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 09:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 22 июня 2017, 10:34

      Надоели уже!!!,лучше какие нибудь статьи интересные написали,сайт футбольный ,а читать нечего,кроме ежедневных уток!
      Соберитесь редакторы!

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      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов > Кривоножка 22 июня 2017, 11:37

      Что же вы тогда читаете эти утки, да еще и комментарии под ними оставляете?

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