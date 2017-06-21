Роналду согласился выплатить долг в 14,8 миллиона

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов погасить задолженность в размере 14,8 миллиона евро налоговым органам Испании, чтобы избежать наказания, сообщает Cope. В случае, если этого сделано не будет, то футболисту грозит реальный срок тюремного заключения на несколько лет.

Напомним, что ранее португалец заявил, что готов покинуть «Реал» из-за этой ситуации. Футболисту не понравилось, что руководство мадридского клуба не поддержало его. В этой связи он уведомил президента клуба Флорентино Переса о том, что намерен этим летом сменить место работы.