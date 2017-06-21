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Роналду согласился выплатить долг в 14,8 миллиона

21 июня 2017, 08:17
25

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов погасить задолженность в размере 14,8 миллиона евро налоговым органам Испании, чтобы избежать наказания, сообщает Cope. В случае, если этого сделано не будет, то футболисту грозит реальный срок тюремного заключения на несколько лет.

Напомним, что ранее португалец заявил, что готов покинуть «Реал» из-за этой ситуации. Футболисту не понравилось, что руководство мадридского клуба не поддержало его. В этой связи он уведомил президента клуба Флорентино Переса о том, что намерен этим летом сменить место работы.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (25)
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Munez89
1498022391
Это единственное правильное решение.Отдать долг, и спокойно играть в лучшем клубе мира. Ещё года 2-3 поиграет в Европе, потом свалит в Китай, за месяц там эти бабки отобъет и все))
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Popularov
1498022960
Криштиану ВИНОВЕН!!! Заплати НАЛОГИ и спи спокойно! Роналду много получал, а налоги скрывал и вот вам результат. ЖАДНОСТЬ фраера СГУБИЛА и привела его в СУД! Пусть Роналду РАСКАЕТСЯ! Выплатит все суммы неплатежей и больше не ХИМИЧИТ с налогами! Мы ПРОЩАЕМ Роналду все его долги! Пусть играет дальше!!! Нам нужен Роналду на футбольном поле, а не на нарах. Нары для других!!!
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Nesterenko
1498023731
Ну для него 15 миллионов, это как пару тысяч для обычного русского человека.
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отдай мои вещи
1498024831
без нытья не обошлось, слащавая плакса!)
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Партос
1498025901
Выбрал самый правильный вариант, все довольны. А от него уж точно не убудет от 15 лямов.
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Дядя Серёжа
1498026294
Отдать 15 лямов, он сегодня расстроенный будет или злой?
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RedWhiteFans2
1498026855
Доблефовался. Щеки понадувал. Думал Трамп за него заступиться.
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серега кашин
1498027652
перес денег даст и роналду останется в реале
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TY13R
1498035982
всегда бы так, а то по привыкали только получать всё на шару а про налоги и в жизни не знали что это такое....
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СПАРТ-ТАК
1498037436
Куда деваться, ТУРМА на горизонте!!!!
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