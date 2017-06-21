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    Роналду согласился выплатить долг в 14,8 миллиона

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов погасить задолженность в размере 14,8 миллиона евро налоговым органам Испании, чтобы избежать наказания, сообщает Cope. В случае, если этого сделано не будет, то футболисту грозит реальный срок тюремного заключения на несколько лет.

    Напомним, что ранее португалец заявил, что готов покинуть «Реал» из-за этой ситуации. Футболисту не понравилось, что руководство мадридского клуба не поддержало его. В этой связи он уведомил президента клуба Флорентино Переса о том, что намерен этим летом сменить место работы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2017 08:17
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 22 июня 2017, 13:15

      А куда-бы он делся, в камеру-люкс переехал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 21 июня 2017, 20:17

      Вот и славненько. Устаканили вопросик. Подумаешь, почти 15 лямов грязными долларами.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 июня 2017, 13:12

      Эх Рон, не видать тебе победы в тюремном чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +131

      Dino005 21 июня 2017, 12:47

      Понимает, что не оставят в покое его

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      СПАРТ-ТАК 21 июня 2017, 12:30

      Куда деваться, ТУРМА на горизонте!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 июня 2017, 12:06

      всегда бы так, а то по привыкали только получать всё на шару а про налоги и в жизни не знали что это такое....

      -1
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 21 июня 2017, 12:01

      ЗНАЕТ, ЧТО НЕ ЧИСТ НА РУКУ! СОССАЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 21 июня 2017, 11:20

      Ну что ж, шантаж не получился. Думал, что за него другие заплатят.

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 21 июня 2017, 10:36

      гроши для него, это вам не Ролдугин)

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 21 июня 2017, 10:29

      Давно бы так сказал бы и вся шумиха пропала, хоть и болею за Барсу, но с Месси такая же ситуация была. Да там клуб вступился, но если бы не вступился, так же бы заплатил самостоятельно и все. Просто больше внимания привлек к себе CR7

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