Доннарумма покинет «Милан» летом 2018 года в статусе свободного агента

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не сможет покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщается, итальянский клуб удержит голкипера до конца сезона-2017/18, по окончании которого 18-летний футболист получит статус свободного агента. В результате, Доннарумма покинет «Милан» бесплатно.

Ранее сообщалось, что вратарь отверг пятилетний контракт от «Милана» на общую сумму в 50 миллионов евро.