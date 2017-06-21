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    Доннарумма покинет «Милан» летом 2018 года в статусе свободного агента

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не сможет покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщается, итальянский клуб удержит голкипера до конца сезона-2017/18, по окончании которого 18-летний футболист получит статус свободного агента. В результате, Доннарумма покинет «Милан» бесплатно.

    Ранее сообщалось, что вратарь отверг пятилетний контракт от «Милана» на общую сумму в 50 миллионов евро.

    Источник: Squawka Football

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    21.06.2017 15:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июня 2017, 11:51

      Кому то подфартит бесплатно урвать такой лакомый кусочек, и будет этот лакомый кусочек на место Буффона.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 июня 2017, 20:14

      Если все директора такими мужиками были бы... интересно был где щас роналду был бы

      1
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      Рейтинг: +80

      Шаен 21 июня 2017, 18:47

      Он даже скамейки не заслуживает. В дубыль его на лавку и не тренировать вообще. Чтоб за год забыл как играть

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 июня 2017, 18:25

      Пропадёт ГоммаРумма

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 21 июня 2017, 18:12

      Так ему и надо, а через год когда Милан выйдет в Лигу Чемпионов, Райола вместе с ним будут задницу рвать что-бы продлить контракт с Миланом, но я бы не продлевал, любой не совсем удачный сезон и он опять предаст клуб и фанатов.....

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 июня 2017, 18:11

      теперь купят воротчика летом,а его на лавку,и в каком то смысле будут правы

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 июня 2017, 17:45

      Милан сдержал свое слово ! Донна Роза сядет на скамейку и что будет через год - даже шаман не скажет !

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 21 июня 2017, 16:48

      цену набивают

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 21 июня 2017, 16:45

      Довыёживался Милан

      2
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > sv1969 21 июня 2017, 17:08

      800 млн, а результат нулевой. Великий Интер тоже превратили в хрень, один Юве непонятно как держится

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > sv1969 21 июня 2017, 17:14

      да с его данными можно и во дворе тренироваться)

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > sv1969 21 июня 2017, 17:18

      Скорее мяч )

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > sv1969 21 июня 2017, 17:24

      Райола жук еще тот, но чуйка у него бешеная) Да и не каждый смог бы Балотелли на плаву держать)

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 21 июня 2017, 16:36

      Ну и зачем он им на таких раскладах? Хоть бы денег выручили..

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