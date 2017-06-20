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    Левандовски – в числе трансферных целей «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью видит в 28-летнем игроке потенциальную замену Златану Ибрагимовичу. Поляк входит в трансферный список «красных дьяволов» наряду с Ромелу Лукаку («Эвертон»), Альваро Моратой («Реал»), Антуаном Гризманном («Атлетико») и Андреа Белотти («Торино»).

    В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 47-ми матчах, записав в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

    Источник: Independent.co.uk

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    20.06.2017 21:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 июня 2017, 21:26

      хотелось бы конечно

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 21 июня 2017, 14:26

      С чего бы Левондовски уходить из Баварии...? Интересно однако...

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 июня 2017, 07:16

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 21 июня 2017, 00:22

      Нормальное число.

      0
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      Рейтинг: +10

      _Владислав_ 21 июня 2017, 00:15

      попа всем если перейдет

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 23:01

      Нет уж увольте. С Баварией проще и быстрее ЛЧ выиграть.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 22:20

      Забивной топовый игрок, возраст самый то, опыт - будь здоров!... Даже стесняюсь подумать какие цифры будут фигурировать в переговорах?!....

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 20 июня 2017, 21:57

      Лукаку в Челси пойдет, Гризман останется в Атлетико, Лева останется в Баварии, за Белотти они не будут дикие отступные платить, а вот Морату скорее всего подпишут. А так у них все игроки в числе трансферных целей.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ФК_Полоцк 20 июня 2017, 22:21

      Всё может быть...

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 июня 2017, 21:53

      Не отдаст Бавария его...так что можно писать что и неймар и Месси и Роналду входят в планы...но итог то будет один и тот же...

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