Левандовски – в числе трансферных целей «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью видит в 28-летнем игроке потенциальную замену Златану Ибрагимовичу. Поляк входит в трансферный список «красных дьяволов» наряду с Ромелу Лукаку («Эвертон»), Альваро Моратой («Реал»), Антуаном Гризманном («Атлетико») и Андреа Белотти («Торино»).

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 47-ми матчах, записав в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.