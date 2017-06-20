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    Перес хотел бы видеть Месси в составе «Реала»

    Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что хотел бы видеть в составе мадридской команды нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. При этом Перес отметил, что аргентинец вряд ли мог когда-либо перейти в стан сливочных, поскольку выступает за клуб из Каталонии с малых лет.

    «Конечно, мы были бы рады видеть Месси у нас. Но такого никогда не могло произойти, так как он с малых лет выступает за «Барселону», – заявил Перес.

    Напомним, что Месси перешел в «Барселону» в 2000 году. В составе сине-гранатовых форвард провел 382 матча, забив 349 голов.

    Источник: Goal.com

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    20.06.2017 11:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 июня 2017, 15:13

      А вот Рональду может перейти в Барсу..., он не играл с детских лет там...,заодно ответить Пересу)) или хотя бы про троллить его хорошенько))

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 20 июня 2017, 13:54

      Месси - молодец!

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 20 июня 2017, 13:21

      Хотя это может быть старое интервью.Журналюги же всё хранят до поры.

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      Рейтинг: +133

      абжора 20 июня 2017, 13:20

      Комплимент для Лео,троллинг для Криша

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 20 июня 2017, 12:36

      Любой тренер и президент клуба сказал бы так же)))) фраза вырванная из контекста разговора, а о чем был разговор до этого и как звучал вопрос, об этом история умалчивает...))))

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 20 июня 2017, 12:04

      Специально так сказал чтобы позлить Роналду?) Такие высказывания в то время, когда Роналду думает об уходе...

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