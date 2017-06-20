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Перес хотел бы видеть Месси в составе «Реала»

20 июня 2017, 11:53
6

Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что хотел бы видеть в составе мадридской команды нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. При этом Перес отметил, что аргентинец вряд ли мог когда-либо перейти в стан сливочных, поскольку выступает за клуб из Каталонии с малых лет.

«Конечно, мы были бы рады видеть Месси у нас. Но такого никогда не могло произойти, так как он с малых лет выступает за «Барселону», – заявил Перес.

Напомним, что Месси перешел в «Барселону» в 2000 году. В составе сине-гранатовых форвард провел 382 матча, забив 349 голов.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Месси Лионель Перес Флорентино
Комментарии (6)
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mig28
1497949480
Специально так сказал чтобы позлить Роналду?) Такие высказывания в то время, когда Роналду думает об уходе...
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Andrew01
1497951361
Любой тренер и президент клуба сказал бы так же)))) фраза вырванная из контекста разговора, а о чем был разговор до этого и как звучал вопрос, об этом история умалчивает...))))
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абжора
1497954013
Комплимент для Лео,троллинг для Криша
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абжора
1497954074
Хотя это может быть старое интервью.Журналюги же всё хранят до поры.
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directorpg
1497956093
Месси - молодец!
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Alex3920486
1497960822
А вот Рональду может перейти в Барсу..., он не играл с детских лет там...,заодно ответить Пересу)) или хотя бы про троллить его хорошенько))
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