Перес хотел бы видеть Месси в составе «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что хотел бы видеть в составе мадридской команды нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. При этом Перес отметил, что аргентинец вряд ли мог когда-либо перейти в стан сливочных, поскольку выступает за клуб из Каталонии с малых лет.

«Конечно, мы были бы рады видеть Месси у нас. Но такого никогда не могло произойти, так как он с малых лет выступает за «Барселону», – заявил Перес.

Напомним, что Месси перешел в «Барселону» в 2000 году. В составе сине-гранатовых форвард провел 382 матча, забив 349 голов.