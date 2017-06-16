Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пеле: «Надеюсь, в финале ЧМ-2018 встретятся Россия и Бразилия»

Пеле: «Надеюсь, в финале ЧМ-2018 встретятся Россия и Бразилия»

16 июня 2017, 15:51
23

Легендарный бразильский футболист Пеле прилетел в Москву, где принял участие в мероприятии, приуроченном к году до старта чемпионата мира 2018 года. Пеле выразил надежду, что в финале мундиаля встретятся сборные России и Бразилии.

«Рад быть в Москве! Вы знаете – недавно сделал операцию, вот почему не могу сыграть на чемпионате мира.

Надеюсь, Россия встретится с Бразилией в финале», – сказал Пеле.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Бразилия Пеле
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1497617960
Пиар? Или отрыв от действительности?
Ответить
insider_retro
1497618193
Уважительно к хозяевам, предположил победоносное и необсуждаемое завершение турнира для своих земляков.... Дипломат..
Ответить
Varnes
1497619457
А-ха-ха!!! Или Пеле был пьяный, или его пытали.
Ответить
ded-53
1497619540
Свежо предание, да верится с трудом.
Ответить
серега кашин
1497619770
Если быть объективными то нашей сборной и 1/4 не выйти
Ответить
Chesn0k
1497619805
в каждой стране говорит, что надеется на финал бразилии и местной сборной
Ответить
Pourport
1497619860
Бразилия - Германия!Но Пеле о этом знает)
Ответить
Джой
1497622068
Сколько можно авансов давать. Победа не главное - Главное участие. А вообще хочется просто смотреть на красивый футбол,а не аля автобус.
Ответить
МАКАРШВЕД
1497622851
Надеюсь, Россия встретится с Бразилией в финале», – сказал Пеле. Эти же слова говорил в 2002 году перед Мундиалем!!! Все в этом мире повторяется!!!!!
Ответить
абжора
1497632058
Ну это чересчур,хотя по бразильски это комплимент.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
6
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
8
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
4
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
8
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
4
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
Вчера, 21:54
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
4
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
ФотоМусиала едва не умер во время матча
Вчера, 20:11
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+