Пеле: «Надеюсь, в финале ЧМ-2018 встретятся Россия и Бразилия»

Легендарный бразильский футболист Пеле прилетел в Москву, где принял участие в мероприятии, приуроченном к году до старта чемпионата мира 2018 года. Пеле выразил надежду, что в финале мундиаля встретятся сборные России и Бразилии.

«Рад быть в Москве! Вы знаете – недавно сделал операцию, вот почему не могу сыграть на чемпионате мира.

Надеюсь, Россия встретится с Бразилией в финале», – сказал Пеле.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.