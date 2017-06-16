Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пеле: «Надеюсь, в финале ЧМ-2018 встретятся Россия и Бразилия»

    Легендарный бразильский футболист Пеле прилетел в Москву, где принял участие в мероприятии, приуроченном к году до старта чемпионата мира 2018 года. Пеле выразил надежду, что в финале мундиаля встретятся сборные России и Бразилии.

    «Рад быть в Москве! Вы знаете – недавно сделал операцию, вот почему не могу сыграть на чемпионате мира.

    Надеюсь, Россия встретится с Бразилией в финале», – сказал Пеле.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2017 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 16 июня 2017, 22:58

      Хороший будет финал, в следующей жизни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 16 июня 2017, 21:42

      И этот покурил)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 16 июня 2017, 19:55

      Читаю комменты ах....ю.Ребята это комплимент от гостя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 16 июня 2017, 19:54

      Ну это чересчур,хотя по бразильски это комплимент.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2017, 19:27

      Он перед интервью с Е. Петросяном не общался,
      "Глубокого" юмора не нахватался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth 16 июня 2017, 19:26

      Увы, но в финале сна....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 16 июня 2017, 17:25

      Да после таких слов Мутко оплатит ему все расходы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 июня 2017, 17:22

      Да ........ули там финал !! Надо ВЫИГРЫВАТЬ у этих бразил !! ХА ХА ХА! !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 июня 2017, 17:21

      Эх Пеле, Пеле... Это было бы идеально! Но, мы понимаем... что Бразилии, в отличии от нас, в финал не попасть ни при каких раскладах))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 16 июня 2017, 17:20

      Надеюсь, Россия встретится с Бразилией в финале», – сказал Пеле. Эти же слова говорил в 2002 году перед Мундиалем!!! Все в этом мире повторяется!!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11