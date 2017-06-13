Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шатов: «С игроками «Зенита» Луческу не попрощался»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов заявил, что спокойно отнесся к назначению Роберто Манчини на пост главного тренера команды. Также хавбек подчеркнул, что бывший наставник петербуржцев Мирча Луческу, покинувший сине-бело-голубых по завершении прошлого сезона. не попрощался с игроками.

    – Главная новость лета в «Зените» – смена тренера. Как отнеслись к назначению Манчини?

    – Спокойно. Сегодня уходит один тренер – приходит другой. Это нормально. Хороший специалист. Знаю, что работал в «Интере», добивался хороших результатов. Дай бог, чтобы у него получилось в «Зените».

    – Удалось уже пообщаться с ним?

    – Еще нет.

    – Как Луческу попрощался с командой?

    – Никак не попрощался, ничего не сказал. Может, он не ожидал отставки.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2017 20:14
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:39

      Погуляли бы, цыган заказали, эх!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 14 июня 2017, 06:46

      Румын, а ушел по-английски.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 июня 2017, 02:31

      Затаил обиду на всю оставшуюся жизнь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 13 июня 2017, 21:42

      он вернется--зачем прощаться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 13 июня 2017, 21:29

      будулай ушёл по цыгански...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июня 2017, 21:09

      Обещал вернуться ? ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > acer2003 13 июня 2017, 21:31

      возращение будулая не будет... зачем зени два раза на грабли наступать...)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 13 июня 2017, 21:01

      Не красиво получилось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 20:36

      Дали пинка под зад старому цыгану, и хорошо!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 13 июня 2017, 20:20

      одним словом гнилуческу

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11