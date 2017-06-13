Шатов: «С игроками «Зенита» Луческу не попрощался»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов заявил, что спокойно отнесся к назначению Роберто Манчини на пост главного тренера команды. Также хавбек подчеркнул, что бывший наставник петербуржцев Мирча Луческу, покинувший сине-бело-голубых по завершении прошлого сезона. не попрощался с игроками.

– Главная новость лета в «Зените» – смена тренера. Как отнеслись к назначению Манчини?

– Спокойно. Сегодня уходит один тренер – приходит другой. Это нормально. Хороший специалист. Знаю, что работал в «Интере», добивался хороших результатов. Дай бог, чтобы у него получилось в «Зените».

– Удалось уже пообщаться с ним?

– Еще нет.

– Как Луческу попрощался с командой?

– Никак не попрощался, ничего не сказал. Может, он не ожидал отставки.