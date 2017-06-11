Буффон ответил фанатам в Италии, праздновавшим поражение «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поведение некоторых болельщиков в Италии, которые праздновали поражение туринцев от «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4). Так, фанаты некоторых прямых конкурентов «старой синьоры» в Серии А отмечали успех мадридцев. В Неаполе даже были фейерверки по этому поводу.

«Я горжусь тем, чтобы не похож на них. В футболе есть победы и поражения. Я по-прежнему убежден, что от поражения можно извлечь больше, чем от победы. Честно, рад, что у меня нет ничего общего с такими болельщиками», – заявил Буффон.