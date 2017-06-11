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    Буффон ответил фанатам в Италии, праздновавшим поражение «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поведение некоторых болельщиков в Италии, которые праздновали поражение туринцев от «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4). Так, фанаты некоторых прямых конкурентов «старой синьоры» в Серии А отмечали успех мадридцев. В Неаполе даже были фейерверки по этому поводу.

    «Я горжусь тем, чтобы не похож на них. В футболе есть победы и поражения. Я по-прежнему убежден, что от поражения можно извлечь больше, чем от победы. Честно, рад, что у меня нет ничего общего с такими болельщиками», – заявил Буффон.

    Источник: Football Italia

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    11.06.2017 07:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 июня 2017, 13:37

      Это же насколько надо быть еб...нутым чтобы так радоваться???? "Не сотвори себе кумира" тут не к месту.... Вся набожность макаронников как и бразильянцев куда то пропадает как только касается футбола... " Господь нам помог победить..." - мастерство игроков и спортивная удача может помочь...

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 июня 2017, 12:03

      буфон не приуел ли раз в италии то за их мешок должны только топить, это как в россии только за пищевик

      -3
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 11 июня 2017, 11:16

      Такие все тут правильные, за то когда Украина Мальте просрала до потолка прыгали от радости, все одним миром мазаны

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 июня 2017, 11:09

      БлябудУ ВЕЛИКИЙ БУФФОН. .
      А чья это фамилия

      -2
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 11 июня 2017, 11:05

      Великий Буффон!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 11 июня 2017, 10:36

      Джи Джи человечище!!!

      1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 11 июня 2017, 10:07

      Мудро сказано!

      2
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      Рейтинг: +320

      T 72 11 июня 2017, 09:45

      Правильно сказал,есть такая порода людей,которых чужая неприятность радует больше чем собственный успех

      8
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 11 июня 2017, 09:37

      Ну это нормальное поведение фанатиков, а не фанатов. Не стоит на них обращать внимания, их ничего не изменит.

      3
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      Рейтинг: +235

      Копытин 11 июня 2017, 09:30

      Долбодятлы что с них взять. Правильно сказал чуть ниже дядя Миша от том, что пофиг за кого ты болеешь во внутреннем чемпионате, но если представитель твоей страны дошёл до финала ЛЧ, то болеть надо за них.

      2
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      Рейтинг: +617

      nelez > Копытин 11 июня 2017, 11:28

      Ничего тут удивительного.Если бы выиграл Ювентус , болельшики и даже сам клуб Барселона и Атлетико тоже праздновали бы победу Ювентуса.

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