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  • Буффон ответил фанатам в Италии, праздновавшим поражение «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов

Буффон ответил фанатам в Италии, праздновавшим поражение «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов

11 июня 2017, 07:31
16

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поведение некоторых болельщиков в Италии, которые праздновали поражение туринцев от «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4). Так, фанаты некоторых прямых конкурентов «старой синьоры» в Серии А отмечали успех мадридцев. В Неаполе даже были фейерверки по этому поводу.

«Я горжусь тем, чтобы не похож на них. В футболе есть победы и поражения. Я по-прежнему убежден, что от поражения можно извлечь больше, чем от победы. Честно, рад, что у меня нет ничего общего с такими болельщиками», – заявил Буффон.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лига чемпионов Ювентус Буффон Джанлуиджи
Комментарии (16)
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Томь вперёд
1497161174
Мудрый ответ мудрого человека!
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Михаил_Боярский
1497161676
Идиоты потому что. Даже я дойди спартак до финала ЛЧ переживал бы за спартак.
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Нил78
1497162014
Придурков везде хватает, но нормальных людей всё равно больше!
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Копытин
1497162623
Долбодятлы что с них взять. Правильно сказал чуть ниже дядя Миша от том, что пофиг за кого ты болеешь во внутреннем чемпионате, но если представитель твоей страны дошёл до финала ЛЧ, то болеть надо за них.
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BoltCX
1497163034
Ну это нормальное поведение фанатиков, а не фанатов. Не стоит на них обращать внимания, их ничего не изменит.
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T 72
1497163505
Правильно сказал,есть такая порода людей,которых чужая неприятность радует больше чем собственный успех
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1497168347
Великий Буффон!!!
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Юрэс
1497168543
БлябудУ ВЕЛИКИЙ БУФФОН. . А чья это фамилия
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VITOLD37
1497168968
Такие все тут правильные, за то когда Украина Мальте просрала до потолка прыгали от радости, все одним миром мазаны
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карасевщина
1497171782
буфон не приуел ли раз в италии то за их мешок должны только топить, это как в россии только за пищевик
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