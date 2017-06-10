Кейн голом в ворота Шотландии прервал 9-часовую безголевую серию в матчах за сборную Англии

В матче 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Шотландия и Англия сыграли вничью 2:2. Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сравнял счет на третьей добавленной минуте.

Таким образом, 23-летний англичанин прервал безголевую серию в играх за национальную сборную, которая длилась 575 минут. Прежде Кейн забивал за сборную в мае 2016.

По итогам сезона английской Премьер-лиги команда Маурисио Покеттино заняла второе место в турнирной таблице, а Кейн с 29-ю голами стал лучшим бомбардиром соревнования.