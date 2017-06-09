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  • Роналду обойдется китайцам в 200 миллионов, зарплата составит 120 миллионов в год

Роналду обойдется китайцам в 200 миллионов, зарплата составит 120 миллионов в год

9 июня 2017, 08:21
29

Предложения по форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжают расти. Очередной неназванный китайский клуб предложил за футболиста сборной Португалии 200 миллионов евро. Сам Роналду сможет получать в Поднебесной 120 миллионов евро в год.

Сообщается, что переговоры по данному трансферу могут начаться на следующей неделе – китайцы готовят поездку в Мадрид для проведения встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Напомним, ранее говорилось о предложениях от «ПСЖ», «Монако» и «Манчестер Юнайтед» за Роналду на сумму в 180 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Трансферы Реал Роналду Криштиану
Комментарии (29)
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FCZenit1990
1496985862
Да не уйдет Роналду из Реала не куда
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gandyv
1496986388
Мир сошел с ума. Хирург, ежедневно спасающий не одну жизнь, получает 50-100 тыс. руб. Футболист, пусть и один из самых лучших, 100 млн. долл. А что он такого делает? Мир сошел с ума!!!
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Atom2020
1496986537
Платили бы сразу миллиард ... чего мелочиться-то ...
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Gullit 76
1496987410
не поедет,не сейчас.Может через года три.
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petr69
1496988219
Роналду получает 50 в Реале, а зарабатывает для Реала 150- Роналду приносит прибыль клубу,прибыль. Там спорт практически не подогревается за счет налогоплательщиков,а у нас все за наш с вами счет, и нас при этом не спрашивают
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Алексей Гозиас
1496993116
Че за бред!!!
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овертайм
1496993141
искусственный ажиотаж
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Chernyi Lis
1496994140
может и поехать..он деньги любит...)
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Павел Буре
1496994205
сам себя тешит ))) . никуда он не уйдет, да и за чем??? тут европа, гламур, Реал мадрид, который обожают во всем мире, соответственно он на слуху у всего мира, по баблу 80 лямов в год имеет!!! Думаю если перейдет то, в возрасте 35-40 лет!!!
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pzdc.
1496995962
Он и так в роскоши живёт..)
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