Роналду обойдется китайцам в 200 миллионов, зарплата составит 120 миллионов в год

Предложения по форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжают расти. Очередной неназванный китайский клуб предложил за футболиста сборной Португалии 200 миллионов евро. Сам Роналду сможет получать в Поднебесной 120 миллионов евро в год.

Сообщается, что переговоры по данному трансферу могут начаться на следующей неделе – китайцы готовят поездку в Мадрид для проведения встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Напомним, ранее говорилось о предложениях от «ПСЖ», «Монако» и «Манчестер Юнайтед» за Роналду на сумму в 180 миллионов евро.