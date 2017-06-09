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    Роналду обойдется китайцам в 200 миллионов, зарплата составит 120 миллионов в год

    Предложения по форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжают расти. Очередной неназванный китайский клуб предложил за футболиста сборной Португалии 200 миллионов евро. Сам Роналду сможет получать в Поднебесной 120 миллионов евро в год.

    Сообщается, что переговоры по данному трансферу могут начаться на следующей неделе – китайцы готовят поездку в Мадрид для проведения встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

    Напомним, ранее говорилось о предложениях от «ПСЖ», «Монако» и «Манчестер Юнайтед» за Роналду на сумму в 180 миллионов евро.

    Источник: AS

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    09.06.2017 08:21
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 10 июня 2017, 18:36

      Китай,полегче!!!

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 июня 2017, 18:48

      100% не поедет в Китай, ни в этом году, ни в следующем, ни вообще

      у него в планах сеть отелей в Европе, один уже есть, уезжать далеко от своего бизнеса очень тупо, особенно когда ты являешься рекламным лицом этих отелей

      плюс у него в Европе кроме з/п, контракты от всяких спонсоров, которые заключены не на один год и которые приносят ему больше чем з/п в Реале, 2 дня назад писали, что за 2016 год он заработал 93 млн за всё вместе

      поэтому 120 млн в Китае для него выглядят не так уж и привлекательно, как некоторые считают

      думаю что он может туда пойти если к эти 120 млн у него будет всяких сопутствующих заработков ещё 130 млн, реклама спонсоры и т.д.

      только ведь китайцы тоже не дураки, чтобы покупать за 200 млн и контракт на 1 год заключать, устроит ли контракт на 3 года Роналду? вряд ли

      так что по совокупности всех составляющих, вряд ли китайцы дождутся у себя Роналду, скорее какой-нибудь Суарес туда уедет

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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 9 июня 2017, 12:44

      Надо ехать!!! бабла подзаработать, все таки 32 года уже, еще 2-3 года на "высшем" уровне сможет поиграть!

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      Рейтинг: +46

      FerzLoko > MaxKlim 9 июня 2017, 15:21

      как вы умники задрали.. а то у него бабла мало прям... да он сам может этим китайцам 500 млн. дать, лишь бы отвалили..

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      Рейтинг: +1155

      fhnv > MaxKlim 10 июня 2017, 12:36

      денег он уже заработал на 100 жизней вперёд

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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 9 июня 2017, 12:14

      Нужно переходить) С Реалом итак уже всё выиграл, можно на покой)

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 9 июня 2017, 11:12

      Он и так в роскоши живёт..)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 июня 2017, 10:43

      сам себя тешит ))) . никуда он не уйдет, да и за чем??? тут европа, гламур, Реал мадрид, который обожают во всем мире, соответственно он на слуху у всего мира, по баблу 80 лямов в год имеет!!! Думаю если перейдет то, в возрасте 35-40 лет!!!

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      Рейтинг: +352

      mauxa > Павел Буре 9 июня 2017, 10:59

      80 в год это с рекламой и тд.. а тут 120 только по котракту..

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 9 июня 2017, 10:42

      может и поехать..он деньги любит...)

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 9 июня 2017, 10:25

      искусственный ажиотаж

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 9 июня 2017, 10:25

      Че за бред!!!

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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 июня 2017, 10:13

      тогда автоматом вылетает из претендентов на Золотой мяч

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > sidul1 9 июня 2017, 18:09

      Вот именно он не куда уйдет,всё таки конкуренция первый очередь.

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