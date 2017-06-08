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Медведев: «Локомотив»? Это вопрос к агенту»

8 июня 2017, 15:27
5

Голкипер «Ростова» Никита Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Локомотив».

Стоит отметить, что 22-летний вратарь может перейти в стан железнодорожников на правах свободного агента, так как срок его контракта с ростовчанами подходит к концу.

«Я сейчас нахожусь не в Москве, а в родном Ижевске. Отдыхаю с женой. У нас тут недавно была свадьба. Планируем еще пару дней отдохнуть.

Что касается моего будущего, то контракт с «Ростовом» заканчивается 10 июня. Планирую в ближайшее время определиться. «Локомотив»? Это вопрос к агенту», — сказал Медведев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Медведев Никита
Комментарии (5)
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MaxKlim
1496932735
Довольно неплохо показал себя в Ростове, вот только Ростов сейчас посыпался,уйдут скорее всего все основные футболисты так сказать "костяк команды" , а уйдут за Бердыевым.
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Serjoga
1496935343
А своего голоса нет! Все решает агент! Перейдет в другой клуб и ждет его судьба Песьякова, Чепчугова...!
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paracetamol
1496935712
Настоящий рекордсмен, не Канюфей!
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Жентус
1496939594
Зачем Медведеву в Локомотив, если там Гильерме? Надо в основе играть, а не лавку полировать....
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bumer_moscow
1496976670
Замена Абаеву
Ответить
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