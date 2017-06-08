Медведев: «Локомотив»? Это вопрос к агенту»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Локомотив».

Стоит отметить, что 22-летний вратарь может перейти в стан железнодорожников на правах свободного агента, так как срок его контракта с ростовчанами подходит к концу.

«Я сейчас нахожусь не в Москве, а в родном Ижевске. Отдыхаю с женой. У нас тут недавно была свадьба. Планируем еще пару дней отдохнуть.

Что касается моего будущего, то контракт с «Ростовом» заканчивается 10 июня. Планирую в ближайшее время определиться. «Локомотив»? Это вопрос к агенту», — сказал Медведев.