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    Медведев: «Локомотив»? Это вопрос к агенту»

    Голкипер «Ростова» Никита Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Локомотив».

    Стоит отметить, что 22-летний вратарь может перейти в стан железнодорожников на правах свободного агента, так как срок его контракта с ростовчанами подходит к концу.

    «Я сейчас нахожусь не в Москве, а в родном Ижевске. Отдыхаю с женой. У нас тут недавно была свадьба. Планируем еще пару дней отдохнуть.

    Что касается моего будущего, то контракт с «Ростовом» заканчивается 10 июня. Планирую в ближайшее время определиться. «Локомотив»? Это вопрос к агенту», — сказал Медведев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2017 15:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 июня 2017, 05:51

      Замена Абаеву

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 8 июня 2017, 19:33

      Зачем Медведеву в Локомотив, если там Гильерме? Надо в основе играть, а не лавку полировать....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 18:28

      Настоящий рекордсмен, не Канюфей!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 июня 2017, 18:22

      А своего голоса нет! Все решает агент! Перейдет в другой клуб и ждет его судьба Песьякова, Чепчугова...!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 8 июня 2017, 17:38

      Довольно неплохо показал себя в Ростове, вот только Ростов сейчас посыпался,уйдут скорее всего все основные футболисты так сказать "костяк команды" , а уйдут за Бердыевым.

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